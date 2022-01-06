Более 200 природных катастроф произошло в мире за 2021 год. Ущерб от 10 самых мощных из них эксперты оценили в 170 миллиардов долларов. Причины разрушительных ударов стихии в глобальном изменении климата. И спасительного рецепта от него пока нет.

По данным Bloomberg, уже шестой раз за последние 10 лет урон от ураганов и штормов за год превысил отметку в 100 миллиардов долларов. Ущерб оценили специалисты британской благотворительной организации Christian Aid. Исследование провели на основе застрахованных убытков. Сведения предоставила страховая компания Aon. Таким образом, реальные издержки, возможно, еще выше.

Снежные бури и лесные пожары

США в начале 2021 года накрыл снежный циклон. В районах, где в силу обычных климатических условий не было предусмотрено отопление, температура упала до -20 градусов. Летом аномальная жара стала причиной разрушительных лесных пожаров.

Еще одним стихийным бедствием для Штатов стали два разрушительных урагана. Следом за «Идой», которая пронеслась по стране в конце лета и даже смогла развернуть вспять реку Миссисипи, уже в середине сентября пришел «Николас», оставив после себя разрушенные дома и человеческие жертвы.

В декабре сильнейший за всю историю штата торнадо пронесся над Кентукки. Он задел и соседние Иллинойс и Арканзас. Погибли десятки людей.

Другой циклон этим летом обернулся катастрофой для Европы. Из-за рекордного уровня осадков реки вышли из берегов и потопили целые города. Скорость потока была настолько сильной, что машины он сминал как листок бумаги.

Больше всего пострадали Германия и Бельгия. Только там стихия, по разным оценкам, унесла от 200 до 250 жизней. Это не говоря уже о многомиллионном ущербе.

Наводнения в Крыму

Не обошла стороной непогода и Россию. Крым пережил крупнейшее за последние 100 лет наводнение. Уровень воды поднимался до полутора метров. Машины оказались затоплены по крышу. Люди могли передвигаться по улицам исключительно на лодках.

При этом на туристический поток потоки воды в Крыму не повлияли. Нипочем русскому туристу оказались и турецкие лесные пожары, охватившие страну в середине лета. Общая площадь возгорания превысила 85 тысяч гектаров.

Количество очагов к началу августа перевалило за 100. Пострадала почти тысяча человек. 10 из них погибли. Среди них были и члены российского экипажа самолета-амфибии, который принимал участие в тушении. По поручению президента летчиков наградили орденами мужества посмертно.

Гектары леса уничтожили пожары в Якутии. Пламя не щадило и жилые массивы, нанеся колоссальный урон как природе, так и людям.

Извержения вулканов

Извержение вулкана на острове Пальма длилось целых три месяца. За это время эвакуировали около семи тысяч человек, разрушилось около трех тысяч зданий. Ущерб региону оценили в несколько сотен миллионов евро. Из людей никто не пострадал.

Разрушительные последствия принесло и извержение вулкана на острове Ява в Индонезии.

Причиной многих катаклизмов в этом году стала аномальная жара. Если для Сицилии температура +50 еще не кажется чем-то совсем из ряда вон выходящим, то +37 для Финляндии — это уже стихийное бедствие. Несколько недель аномальная жара держалась и России. Температура превышала +30. Переживать это многим было нелегко.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предупредила, что аномалии и изменение климата отразятся на всех отраслях деятельности людей, если в ближайшие 20 лет мир не поменяет стратегию бизнеса и отношение к природе.