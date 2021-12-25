Вулкан заснул и оставил испанскую Пальму в покое. Каким было мощнейшее за всю историю острова извержение

Извержение вулкана на испанском острове Пальма закончилось. Официально. Это самое продолжительное извержение за всю историю острова. Рассказываем, как это было.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Переса, активность вулкана по большей части завершилась еще в середине декабря и нужно было время, чтобы удостовериться, что извержение не возобновится.

Как все начиналось

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Лава сильно приблизилась к населенным пунктам и заблокировала движение на нескольких дорогах. Некоторые жители острова оказались в опасности.

Начался пожар, и властям пришлось начать эвакуацию населения.

Об извержении заранее предупреждали специалисты Вулканологического института Канарских островов. Они зафиксировали на острове повышенную сейсмическую активность. До этого момента вулкан в последний раз извергался в 1971-м.

Прогнозы специалистов

Вулканолог Иван Махоткин предсказывал извержение длительностью от 24 до 84 дней. Он объяснил это расположением вулкана вдоль так называемого трансформного разлома, который отходит от Срединно-Атлантического хребта. Там разрастается океаническая кора. Она разрастается неравномерно, поэтому образуются трещины, вдоль которых находятся вулканы.

«Они как бы нанизаны, и любая такая подвижка вызывает раскрытие вулканических каналов и извержение вулканов. Но поскольку это такое крупное региональное событие, то это на месяц может быть, да, поэтому такая продолжительность. Это не одномоментно так — раз, как бутылка шампанского. Это длительный процесс. Поэтому месяц — это нормально», — рассказал эксперт.

Геолог Самвел Акопян также заявил, что извержение могло привести к цунами. Могли произойти обвалы большого количества горных пород в океан. Это спровоцировало бы цунами около берегов Европы.

«Это цунами может распространяться и на Африканский континент, и на европейское побережье — в зависимости от того, с какой стороны вулкана произойдет такой обвал. Теоретически волна может дойти до Америки — но это уже зависит от масштаба извержения», — говорил Акопян.

Продолжение извержения

В октябре лава добралась до Атлантического океана. Жителей острова предупредили об опасности взрывов в службе по чрезвычайным ситуациям. Также контакт с водой спровоцировал выделение токсичных испарений.

В ведомстве рассказали, что жителям удаленных районов лучше всего находиться дома — в тот момент это было самое безопасное место.

После остров покрылся слоем вулканического пепла. Некоторые части территории оказались скрыты под ним практически полностью.

К середине декабря сейсмическая активность затихла спустя три месяца извержения. Ученые отметили прекращение подземных толчков и добавили, что пока это еще не конец.

За это время эвакуировали около семи тысяч человек, разрушились около трех тысяч зданий. Ущерб региону оценили в несколько сотен миллионов евро. Из людей никто не пострадал.