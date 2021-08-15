Героизм профессии. Трагедия Бе-200 глазами военного летчика

Тушение пожаров с применением авиации всегда представляет большую опасность для экипажей, и трагедия с самолетом-амфибией Бе-200 в Турции стала не первым таким случаем в истории. Об этом «360» рассказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Что такое Бе-200?

Самолет Бе-200 относится к гидроавиации. Он может как садиться на воду, так и взлетать с нее. Одновременно с этим он может работать и с обычных взлетно-посадочных полос.

«Уникальность этого самолета заключается в том, что это все-таки реактивный самолет. Это большой шаг вперед в развитии гидроавиации. Надо сказать, что у нас опыт был», — отметил летчик.

Самолет проектировали и создавали на таганрогском заводе ТАНТК имени Бериева. Получился самолет, способный выполнять задачи, которые не под силу другой авиации. Он может осуществлять взлет и посадку даже с морской территории или больших озер. Фюзеляж в виде лодки — одна из особенностей его конструкции. Двигатели у Бе-200 «оморяченные», они обработаны защитным слоем, чтобы работать даже в агрессивной среде. Они защищены от мелких брызг и воздушной смеси, пропитанной морской водой.

«Конструкторы так подготовили эту машину, что она работает уже многие годы, их выпускают серийно. К сожалению, большой массовости не получилось, но она есть и в МЧС, и в Минобороны РФ, и в нескольких странах мира, где эксплуатируют эту машину», — сообщил Попов.

Большие трудности

Особенно Бе-200 приспособлен к тушению пожаров.

«Этот самолет набирает воду, не останавливаясь. Касаясь воды, выполняет посадку, открывает специальные шлюзы — у него есть такие рамы в нижней части фюзеляжа, — и через буквально 15–30 секунд он уже полный. Берет несколько тонн воды и потом выходит на очаг пожара», — объяснил пилот.

Но тушить пожары как на земле, так и с воздуха — это всегда самое опасное, подчеркнул летчик. И в этом кроется причина трагедии в Турции.

«Это происходит только по вине чрезвычайной ситуации. Трудности очень большие. Это все связано с героизмом этой профессии», — подчеркнул Попов.

Не первая трагедия в дыму

И похожие случаи катастроф уже происходили в прошлом. Летчик привел в пример трагедию, которая произошла в 1967 году при тушении лесных пожаров во Франции. Тогда при катастрофе Ми-6 погиб заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Гарнаев.

«Единственная была ошибка. Они уже удачно заканчивали все, но там была демонтирована высоковольтная линия в горах. Провода убраны, а вот одна из мачт была оставлена. И в тумане, в дыму этом мощном они случайно зацепили ее. И вот это была катастрофа, дикий случай», — сказал летчик.

Попов в свое время сам командовал службой авиационно-космического поиска и спасания России, и тогда в той же Франции погиб экипаж вертолета Ми-8, зацепившись за деревья. А несколько лет назад в Иркутской области при тушении пожаров разбился самолет МЧС Ил-76, который тоже сбрасывал воду, но в дыму зацепился и потерпел крушение. Опасность при тушении пожаров заключается в том, что все делается на малых высотах, чтобы более эффективно провести работу, пояснил Попов.

Самолет Бе-200 разбился в Турции 14 августа. Это произошло, когда экипаж заходил на посадку после тушения очагов возгорания в районе населенного пункта Адана. На борту находились восемь человек, в том числе пять российских военнослужащих. Среди них был и известный летчик Евгений Кузнецов. Все они в результате погибли. Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указ о награждении погибших россиян орденом Мужества посмертно.