Правительство назвало сумму ущерба от мощного наводнения в Крыму

Сумма ущерба, который нанесло Крыму масштабное наводнение, оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Такую цифру в эфире телеканала «Россия 24» озвучил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба — 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что власти республики думают о дополнительных средствах в 12 миллиардов рублей, но это пока «пожелания». На данный момент согласована только треть этой суммы, заявка на нее скоро поступит в Минфин.

Мощное наводнение началось в Крыму в середине июня, когда на полуостров обрушился циклон. Затоплены были Керчь и Ялта, пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Власти вводили режим ЧС. Мэр Ялты призвала всех, кто проживает близко к рекам, на время покинуть свои дома и переждать стихию в специальных пунктах. Но многие отказались от этой затеи, потому что боялись разграбления домов мародерами.

Несколько районов Крыма едва успели прийти в себя, как 4 июля на полуострове начались новые ливни. Под самый большой удар стихии попал Бахчисарайский район, где из берегов вышли реки. Известно, что в южной части полуострова из-за наводнения погиб человек.