Летние природные катастрофы убили людей. И дальше наводнения и пожары станут лишь сильнее

Прошедшее лето смело можно назвать летом погодных аномалий. За три месяца все стихии — огонь, земля, вода и воздух — будто вышли из себя. Европа ушла под воду, только в Германии погибли почти 200 человек, на Гаити произошло ужасное землетрясение, а дым от пожаров в Якутии впервые в истории добрался до Северного полюса. И это далеко не все. Ученые винят во всем глобальное потепление и предрекают ухудшение ситуации уже в ближайшие 10 лет.

Рост числа аномалий — тенденция?

Все эти катаклизмы, которые наблюдались этим летом, укладываются в тенденцию. Об этом в разговоре с «360» рассказал эколог Александр Шувалов.

На фоне глобальных изменений климата [происходит] учащение опасных и стихийных погодных явлений. В первую очередь, это наводнения. На слуху у нас наводнения в Западной Европе. Не меньшей силы были затопления в Крыму и на Кубани. В дальнейшем кривая роста стихийных бедствий будет расти Александр Шувалов.

Эколог отметил, что число аномалий увеличится, при этом они будут сильнее. Также катаклизмы станут захватывать все новые территории. Это связано с нарушениями глобальной циркуляции. Север нагревается значительно быстрее, чем экваториальные широты, пояснил Шувалов. Из-за этого застаиваются атмосферные образования над разными участками Земли.

«Например, в одном месте долго находится высотный циклон, он концентрирует в себе большое количество влаги, количество влаги с ростом температуры в атмосфере вообще повышается. Так осадки достигают критических величин», — пояснил Шувалов.

Чем сильнее засуха, тем мощнее наводнение

Аномалии начались еще летом 2018 года. Тогда прохладно было исключительно в Москве и Подмосковье. Даже в Южном полушарии, где должна была быть зима, температура была очень высокой. Об этом в разговоре с «360» рассказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

«Ничего такого, чего не было, мы не наблюдаем. <…> Говорят про изменение климата, которое на Земле происходит всегда: континентальность климата возрастает, засушливость возрастает. Потепление больше коснулось Северного полушария, потому что там много суши, а она сильно прогревается», — пояснила Пестрякова.

Она отметила, что раньше не было таких коммуникаций, как сейчас, и о большом количестве аномалий просто было неизвестно. При этом Пестрякова подчеркнула, что самыми опасными считает наводнения. От них, по ее словам, умирает больше всего людей.

Особенно в Западной Европе наводнения опасны. Они грозят не только с моря, как Нидерландам, но и с суши. <…> В мире происходит постоянное суммирование отрицательных и положительных аномалий в ходе природных процессов. Чем сильнее засуха где-то, тем сильнее наводнение в другом месте Екатерина Пестрякова.

Все больше катастроф

Аномалии и изменение климата отразятся на всех отраслях деятельности людей, если в ближайшие 20 лет мир не поменяет стратегию бизнеса и отношения к природе. К такому выводу пришла межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН в своем докладе, выдержки из которого привел канал CNBC.

В документе ученые предупредили об обострении чрезвычайной ситуации с экологией. По их словам, уже в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.

Специалисты отметили, что экстремальные погодные явления, произошедшие этим летом во всем мире, включая пожары в Канаде, Греции, Турции, России, — это лишь начало.

«Среди угроз — более интенсивные дожди, наводнения, сильная засуха во многих регионах, опасность для прибрежных территорий, так как будет продолжаться подъем уровня Мирового океана, усиление таяния вечной мерзлоты и многое другое. Ограничение глобального потепления до 1,5 и двух градусов по Цельсию будет недостижимо без немедленного сокращения выбросов парниковых газов», — заявила сопредседатель рабочей группы IPCC Валери Массон-Дельмотт.

Доклад выпустили в преддверии переговоров ООН по климату, которые пройдут в начале ноября.