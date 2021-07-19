Германия пострадала от наводнения сильнее юга России. Крымск послужил уроком

Наводнение в Германии, унесшее более 100 жизней, успели назвать потопом века. Его причиной стали рекордно сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. Затопило и юг России. Однако Кубань и Крым обошлись меньшими потерями. Специалисты уверены, что Европа просто расслабилась.

Наводнения в Германии и на юге России были сформированы разными процессами. Об этом в разговоре с «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Там был свой циклон, здесь выходил южный циклон. В Германии масштаб происшествия связан с тем, что крупные реки собирают воду. Как у нас бывает весеннее половодье, так есть и дождевое. Где-то прошли дожди — и волна накрывает значительную территорию», — пояснила Позднякова.

По ее словам, в случае с Крымом и Кубанью наводнение было связано с особенностями местности. Горы довольно близко подходят к побережью, они же активизируют процессы образования дождевых облаков и выпадения осадков.

Эти все осадки выпадают по склону, который обращен к морю. Отсюда все эти грязевые потоки и так далее. А там поднимается вода на самих реках. Несчастье одного характера, но несколько разного происхождения Татьяна Позднякова.

Климатолог РАН, доктор географических наук Нина Зайцева в разговоре с «360» отметила, что с точки зрения физического смысла процесса разницы нет.

«Интенсивность в данном случае в Европе могла быть вызвана тем, что Германия находится ближе к Атлантике. Там насыщенность атмосферы влагой более высокая. <…> Обильнее осадки. <…> Так устроена планета, так устроена Земля», — отметила Зайцева.

Почему юг России пострадал меньше Германии

В случае с российским югом пострадала не вся территория, а те участки, которые заселили сравнительно недавно. Ведь, по словам Поздняковой, раньше в истории подобные события уже происходили — и люди исторически не строили дома там, где это может повториться.

Германия пострадала сильнее именно из-за разлива рек. Уровень воды при таких обстоятельствах может подняться за несколько часов на несколько метров. Именно это и привело к затоплению.

«Так, часть территории превратилась в озера и острова. <…> Вода шла очень быстро. Может, народ и предупреждали, но никто не знал истинного масштаба подъема рек», — пояснила Позднякова.

Зайцева же выразила мнение о том, что в случае с Россией уроком стала трагедия в Краснодарском крае. В ночь на 7 июля 2012 года сильнейший паводок затопил 7,2 тысячи жилых домов сразу в трех городах: Крымске, Новороссийске и Геленджике. Пострадал и ряд поселков региона. За несколько часов выпала пятимесячная норма осадков. Погибли 172 человека. Президент Владимир Путин объявил 9 июля днем траура.

«В Европе давно такого не было. У нас эти наводнения случаются чаще. <…> После того как произошла катастрофа, обязательно идет длительный период без катастроф, потому что все службы подтягиваются. <…> Наши были более подготовленными. Европа расслабилась. Это нормальный социально-психологический фактор», — заключила Зайцева.