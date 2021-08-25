Бесконечный пожар. Россия помогла Греции и Турции, но не справляется с собственным огнем

Леса России продолжают гореть: дым от пожаров в Якутии накрывает и соседние регионы. Огонь уничтожает гектары лесов, где-то перекидывается на жилые массивы и приносит колоссальный урон как природе, так и людям. Совсем недавно Россия помогала тушить Турцию и Грецию, но на своих территориях — куда более сложных — вынуждена справляться сама.

Страна огня

Лето 2021 года снова выдалось жарким. Лесные пожары терзают Россию почти круглый год, спасатели справляются с ними с трудом, но почти сразу огонь возникает вновь. В последние недели ситуация осложнилась не только в Якутии, но и в Мордовии — там загорелся заповедник.

В итоге огонь не только охватил лесные массивы, но и вышел к жилым домам. В Сарове несколько раз вводили режим ЧС, пожарных из других регионов отправляли туда на помощь, под Нижним Новгородом огонь погубил несколько жилых домов.

Горела Воронежская область, Республика Марий Эл, более 100 гектаров уничтожено огнем в национальном парке «Бузулукский бор» в Саратовской области, пострадали окрестные населенные пункты. В Свердловской области, рядом с базами отдыха под Первоуральском, сгорело больше 240 гектаров леса.

А 24 августа из-за лесного пожара пришлось перекрыть федеральную трассу Пермь — Екатеринбург. Огонь вплотную подошел к дорожному полотну. Свердловская область горит уже больше недели, но справиться со стеной огня до сих пор не удается.

Совсем недавно в Якутии ситуация с пожарами была просто катастрофической. Горело более четырех миллионов гектаров леса, а денег на тушение не хватало. Рослесхоз сообщал, что только с начала года в стране пожарами было уничтожено больше 17 миллионов гектаров леса — по масштабам этого природного бедствия Россия рискует побить все антирекорды в истории человечества.

Не так давно о страшных пожарах поступали сообщения и из Турции с Грецией. Первую страну от горящих лесов накрыло не только ядовитым дымом, но и слоем пепла. Пожары распространились и на туристические регионы — юг страны очень сильно пострадал, в некоторых местах приходилось эвакуировать туристов и местных жителей, потому что огонь легко перебрасывался на дома и отели. Россия даже направляла свою авиацию на помощь в тушении.

Тяжелая ситуация с лесными пожарами была и в Греции. Жара там доходила почти до +50 градусов, из-за этого в разных частях страны вспыхивали леса. Были и другие причины: немало очагов возникало именно из-за неаккуратного обращения человека с огнем. А часть пожаров в Турции и вовсе называли новым видом терроризма.

Пожар пожару рознь

Потушить леса в Турции и Греции удалось сравнительно быстро. В обе страны международное сообщество направляло посильную помощь — людей и технику. Россия же вынуждена обходиться своими силами.

Руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин объяснил «360», что огромную роль в тушении пожаров в Европе и в России играет география — и в нашем случае она сильно осложняет задачу.

«Якутия, например, многократно отличается по размеру: это четыре Франции примерно по площади. При этом в Якутии плотность населения небольшая — людей достаточно, чтобы оставить непотушенные костры, бросить окурки, неаккуратно сжечь порубочные остатки и не потушить, но совершенно недостаточно, чтобы территорию охранять», — уверен Куксин.

Огромным препятствием для тушения пожаров в России является плохая транспортная доступность: в ряде регионов добраться до места пожара по земле почти невозможно. В европейских странах ситуация иная.

У нас нет дорожной сети, почти невозможно добраться на машинах, пожарных приходится привозить самолетами и вертолетами и кидать с парашютами, чтобы они там оказались вовремя Григорий Куксин.

Куксин добавил, что в России значительно больше тлеющих материалов, а потом пожары легко возобновляются. К тому же если в Турции и Греции наша авиация была очень эффективна из-за меньших масштабов бедствия, близости моря, где можно набрать воду, и большого количества самолетов и вертолетов, то в России сбросы воды играют гораздо меньшую роль.

«У них много самолетов, есть привычка координироваться. У нас же в стране этого нет, самолеты единичные, можно по пальцам пересчитать. Поэтому у нас такие технологии скорее применяются для успокоения населения, а эффекта на пожаре от этого у нас почти нет», — подчеркнул эксперт.

Борьба со стихией

Профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ Евгений Кирюханцев подчеркнул в разговоре с «360», что лесные пожары в России были всегда, но в советское время они не приобретали таких катастрофических масштабов. Причем в Якутии, например, огонь зачастую появляется из-за так называемых сухих гроз: молния бьет в деревья, из-за сильного ветра и отсутствия осадкой пожар быстро охватывает большие территории.

Процесс возникновения пожара не может быть контролируемым. Но в советское время на это реагировали оперативнее: количество лесников, которые следили за состоянием лесов, было значительно больше, чем сейчас Евгений Кирюханцев.

То же справедливо и в отношении тех пожаров, которые возникают из-за неаккуратного обращения с огнем: оставленных в лесу костров, брошенных окурков и вышедших из-под контроля сезонных поджогов травы.

Специалист-эксперт в сфере обеспечения пожарной безопасности Вадим Коробко добавил, что есть и другой взгляд на решение проблемы лесных пожаров. Помимо того, что из-за них быстрее меняется климат и уничтожаются природные ресурсы, опасности подвергаются тысячи людей.

«Если мы не хотим, чтобы горело жилище, надо устраивать противопожарный разрыв: деревья вокруг населенного пункта убрать, сделать полосу, распахать. Это заблаговременно нужно делать, пытаться прогнозировать, отрабатывать возможные сценарии — это риск-ориентированный подход», — заявил он.