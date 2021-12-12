Десятки жертв и руины вместо домов. Торнадо в Кентукки стал самым сильным за всю историю штата

Сильнейший за всю историю Кентукки торнадо пронесся над штатом 10 декабря. Он задел и соседние Иллинойс и Арканзас. Точное число жертв стихии пока не называется. Власти США предполагают, что речь может идти более чем о 100 жителях.

Ползти через мертвых, чтобы спасти живых

Самый сильный удар пришелся по городу Мэйфилд на западе Кентукки. Там была разрушена фабрика по производству свечей. В тот момент, когда на здание обрушился торнадо, там находились рабочие. По словам губернатора штата Энди Бешира, из 110 человек были спасены только 40.

«Я молюсь, чтобы был спасен еще один человек. Я молюсь, чтобы был еще один или два [спасенных]», — сказал он.

По словам начальника пожарной охраны города и директора службы скорой помощи Джереми Крисона, спасателям иногда приходится переползать через погибших, чтобы добраться до живых людей, сообщило Associated Press.

Накануне вечером только в Кентукки была подтверждена гибель 22 человек, но, по прогнозу Бешира, число жертв может достичь 70 или даже 100 человек.

Mayfield KY at the candle plant. FD finds another person in the rubble around 6:00 am. Search & recovery will likely take a few days. Debris from building collapse 15-20’high. Sending prayers to all the families that lost loved ones over multiple states. #kywx#arwx#tnwx#mowxpic.twitter.com/DcUiKdzA6f — Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) December 11, 2021

Спасатели и отряды Нацгвардии ведут операцию по разбору завалов разрушенной фабрики и других зданий. На фото и видео видно, что масштаб разрушений огромен. От многих зданий не осталось практически ничего.

BREAKING: Kentucky Governor reports «mass casualties» after building collapse at a candle factory; says more than 50 people are likely deadpic.twitter.com/kRyLKcatNN — Breaking911 (@Breaking911) December 11, 2021

Town center of #Mayfield is basically gone. Just about every building destroyed. @WDRBNewspic.twitter.com/AarC3DHyFM — Travis Ragsdale (@TravisRagsdale) December 11, 2021

Разрушения в других штатах

В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден отреагировал на случившееся и распорядился помочь штату в ликвидации последствий торнадо.

«Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования», — говорилось в сообщении администрации.

Ураганы прошлись не только по Кентукки. Пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси. В Арканзасе был фактически уничтожен дома престарелых, где погиб один человек. В Иллинойсе от логистического центра Amazon остались одни руины. Площадь здания составляла 139 тысяч квадратных метров. Там, по предварительным данным, тоже есть погибший. Один человек погиб в этом же штате при обрушении поликлиники. В Теннесси заявили о трех жертвах торнадо, сообщило РИА «Новости».

This is all that’s left of an Amazon warehouse in Illinois after a tornado struck the building, in what’s being described as a 'mass casualty event' by officials.



Several tornadoes struck a number of US states overnight, with reports of more than 50 people killed. pic.twitter.com/AG2RDadwb3 — Channel 4 News (@Channel4News) December 11, 2021

Severe weather in Memphis, Tennessee. Tornado warnings on and off. Stay safe.



Love how I just got home for Christmas break and nature decides to try and destroy Memphis. pic.twitter.com/BDksEmQ6Rw — Jared Harris (@HistoryCausal) December 11, 2021

Нехарактерный торнадо

Ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Михаил Курганский в беседе с «360» отметил, что хотя для США торнадо и ураганы являются довольно обычным явлением, в декабре такой разгул стихии можно считать достаточно неожиданным.

«Это не очень характерно [для зимы]. В теплый сезон [торнадо возникают] чаще, <…> по статистике, [они могут быть] круглый год, но в небольшом количестве», — рассказал эксперт, уточнив, что пиком для торнадо можно считать апрель и май.

Buildings razed, cars overturned, trees ripped up



End-of-the-world scenes in the Kentucky town of Mayfield as stunned residents try to grasp the extent of damage caused by a series of deadly tornadoes across six US states https://t.co/MDgnxtcbCEpic.twitter.com/ZF7ndK8BCB — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2021

Курганский пояснил, что на образование торнадо влияют температурные контрасты воздушных масс. Так, теплые потоки воздуха от Мексиканского залива смешиваются с очень холодным воздухом со стороны Канады. Это способствует возникновению этого разрушительного природного явления.

Пока в Кентукки и других пострадавших регионах ведутся поисково-спасательные работы, точный ущерб от случившегося подведут позже. По оценке Axios, уже сейчас можно предположить, что последствия от этого торнадо могут быть более тяжелыми, чем от его предшественника, который пронесся в 2011 году по штату Миссури. Тогда жертвами стали 158 человек.