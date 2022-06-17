Подмосковье привлекает инвесторов. Что принес третий день ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заключил ряд соглашений с крупными компаниями на третий день ПМЭФ. Регион привлекает инвесторов — и это подтверждает рейтинг АСИ, в котором Московская область впервые оказалась на высоком третьем месте.

Продовольствие и АПК

В ближайшие три года в Наро-Фоминском городском округе построят репродуктор первого порядка на базе птицефабрики «Элинар-Бройлер». Выбор Московской области для проекта объясняется инвестиционным климатом региона и близостью к науке. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Холдинговая компания „Элинар“» Игорь Куимов подписали соответствующее соглашение.

По словам Куимова, проект уже запущен, идет строительство нескольких площадок для производств. Это птичники, кормопроизводство и инкубатор. Первые суточные цыплята-родители появятся уже в третьем квартале 2023 года.

Проект поможет решить проблему импортозамещения в птицеводстве и уменьшит возможные риски из-за поставок генетического материала из-за границы.

В Московской области появятся условия для реализации проектов, направленных на развитие инновационной инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Правительство области и «Иннопрактика» будут совместно работать для повышения инвестиционной привлекательности и развития АПК, написал ТАСС.

Проекты дадут развитие аграрному образованию и сформируют кадровый резерв для нужд агропромышленного комплекса. Сотрудничество будут вести в сфере генетики и селекции сельскохозяйственных животных. В регионе при содействии «Сколтеха», «Иннопрактики» и АПХ «Мираторг» реализуют пилотную программу по генотипированию крупного рогатого скота.

Сотрудничество будет идти и в сфере развития биотехнологий для агропромышленного комплекса. Одним из инструментов станет проект «Иннагро» от «Иннопрактики», который предполагает испытание биопрепаратов для сельского хозяйства. Его цель — снижение нагрузки от пестицидов на экологию.

Промышленность

В Подмосковье построят комплекс по производству систем очистки и водоподготовки для предприятий совместно с компанией «БВТ». Компания планирует работать над импортозамещением и развивать отечественный рынок. «БВТ» также соответствует высоким экологическим стандартам и бережно относится к ресурсам. В качестве производственной площадки компания будет использовать индустриальный парк «Есипово», где представлены фарма, металлообработка и автомобилестроение.

По соглашению в Солнечногорске организуют комплекс складских и производственных помещений по выпуску оборудования для очистки воды и подготовки промышленного и бытового назначения. Товары будут поставлять компаниям и потребителям на территории России и стран ЕАЭС. Среди клиентов заводы по производству фармацевтики, заводы по производству пищевой продукции, спортивные объекты с общественными бассейнами.

В Лобне появится промышленный комплекс по производству каскадных систем Lavart — это котельное оборудование, не имеющее аналогов в России. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Омского завода инновационных технологий Александр Коваленко. Строительство начнется во втором квартале 2022 года.

Компания собирается выпускать в Лобне порядка пяти тысяч систем каждый год. Благодаря проекту более трех миллионов квадратных метров жилья обеспечат теплом. При этом ОмЗИТ заботится об экологии и использует экологичное, высокоэффективное теплотехническое оборудование.

Промышленный комплекс будет также включать в себя учебный и испытательный центр, а это даст возможность для сотрудничества с ведущими институтами.

Государство и бизнес

Государственно-частное партнерство в Московской области будет ориентироваться на клиента при реализации инфраструктурных проектов. Такое соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Павел Селезнев.

Механизмы государственно-частного партнерства применяются в области для строительства и запуска больших инфраструктурных проектов. По словам Воробьева, Подмосковье заняло первое место по уровню развития ГЧП в регионах. Такое партнерство дает возможность привлекать инвестиции в сферы, которые особенно важны для бизнеса.

Соглашение позволит использовать платформу «Росинфра», с помощью которой реализуется обмен информацией о существующей инфраструктуре, необходимой для реализации инвестиционных проектов в области туризма.

Ипотечная программа

В Московской области запустят единую ипотечную программу при поддержке компании «Дом.РФ». Участникам проекта станут доступны самые выгодные условия ипотечного кредитования.

По словам генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, объединение региональных госпрограмм и федеральных, а также возможность выбрать банк снизит стоимость ипотеки.

В программе готовы участвовать крупные банки страны — Сбербанк, банк «Дом.РФ» и ВТБ. Подать документы на участие в программе можно на портале госуслуг Подмосковья.

Рейтинг АСИ

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), за год Московская область поднялась с седьмого места на третье в рейтинге инвестиционной привлекательности. При оценке показателя аналитики смотрят на административную свободу предпринимательства.

Рейтинг АСИ оценивает усилия региональных властей в создании благоприятных условий для ведения бизнеса. Показатели для рейтинга собирают с помощью опросов предпринимателей и с использованием данных статистики. Результаты увеличивают конкуренцию между субъектами за инвестиции. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, в рейтинг добавили несколько пунктов. Среди них показатели по экспорту и вопросы, связанные с силовым давлением на бизнес.

Продвижение вверх в рейтинге позволит региону развиваться и пополнит его бюджет. Московская область добилась такого результата в том числе благодаря заботе о малом и среднем бизнесе.

По словам губернатора Андрея Воробьева, в основе работы лежит уход от старых методов.

«Мы видим, что тогда, когда мы оцифровываем процессы, делаем прозрачными, а перед этим убираем все рудименты, все, что безнадежно устарело и перешло с XX века, то скорости уже другие, другое настроение у бизнеса», — рассказал Воробьев.

При этом каждый год регион должен показывать новые достижения. Мерилом результата могут стать новые рабочие места, новый бизнес и технологии.