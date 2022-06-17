Уникальное для России котельное оборудование начнут делать в Лобне

Промышленный комплекс по производству каскадных систем Lavart построят в Лобне. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор «Омского завода инновационных технологий» Александр Коваленко.

В Лобне начнут производить котельное оборудование, не имеющие аналогов в России. Наряду с выпуском каскадных систем соглашение предполагает разработку конструкторской документации.

«Реализация проекта позволит обеспечить теплом более трех миллионов квадратных метров жилья, используя экологичное, высокоэффективное теплотехническое оборудование. Комфорт и благоустройство жизни человека имеет обратную сторону — разрушение и загрязнение земли. Мы хотим видеть чистую планету и думаем о будущем уже сейчас, поэтому все, что мы делаем, наполнено ответственностью и заботой о мире, природе и человеке», — подчеркнул Александр Коваленко.

Техническую политику Московской области и меры экономической поддержки для создания новых инновационных производств он назвал возможностью реализовать стратегию развития компании.

«Промышленный комплекс, кроме производства, будет включать учебный и испытательный центр, что позволит активно сотрудничать с ведущими институтами и развивать перспективные разработки высокотехнологичной продукции. Пожалуй, в Подмосковье созданы лучшие предпосылки для реализации подобного проекта», — сказал гендиректор завода.

Мощности нового предприятия предусматривают выпуск до 5000 единиц каскадных систем. Строительство планируется начать в II квартале 2022 года. Срок реализации — I квартал 2024 года.

Сжатые сроки Коваленко объяснил активной позицией правительства по поддержке промышленных предприятий и высокими потребностями рынка РФ и ближнего зарубежья.

Планируемый объем инвестиций составит порядка 5,7 миллиарда рублей. Создадут 270 рабочих мест. Под новое производство собираются выделить участок по программе «Земля за 1 рубль».