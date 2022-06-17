Комплекс по производству систем очистки для предприятий появится в Солнечногорске

Комплекс по производству систем очистки и водоподготовки для предприятий построят в Солнечногорске. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «БВТ» Павел Буйновский.

Соглашение предусматривает организацию комплекса складских и производственных помещений по выпуску различного вида оборудования для водоочистки и водоподготовки промышленного и бытового назначения. Он расположится на участке площадью в 4,99 гектаров.

«Собственное производство в Московской области — это новый этап развития нашей компании. Целью нового производственного комплекса ООО „БВТ“ является обеспечение работоспособности и эксплуатации существующих жизненно важных объектов на территории России — фармацевтических заводов, пищевых производств, общественных и спортивных бассейнов, а также развитие и строительство новых объектов», — отметил Павел Буйновский.

Начало строительство запланировано на IV квартал 2022 года. Завершить работы первой очереди планируют до июля 2024 года, а второй очереди — в 2026 году. Для строительства без торгов предоставили в аренду участок на территории индустриального парка «Есипово».

Проект откроет новые возможности для наших заказчиков, позволит минимизировать или даже исключить зависимость от импорта, а также оптимизирует стоимость готовой продукции. Компетенция и многолетний опыт нашей компании дает возможность локально производить высокотехнологичную продукцию и компоненты, по качеству не уступающие европейским лидерам Павел Буйновский.

Планируемый объем инвестиций в проект составит миллиард рублей. Создадут 200 рабочих мест со средней зарплатой в 50 тысяч.