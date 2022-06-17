Каждый год Московская область должна показывать новые результаты. В частности, создавать новые рабочие места, развивать бизнес. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ, комментируя попадание региона на третью строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Для нас рейтинг — постоянный поиск решения тех проблем, которые мешают бизнесу. Каждый год мы должны показывать новый результат и внедрять новые инновации. Хочу отметить важность диалога, возможность обратной связи и с АСИ, и с разными командами правительства. Рейтинг не меняется, если не меняется нормативная база, законодательная база Андрей Воробьев.

По его словам, у регионов есть возможность уточнять различные вопросы, делать акценты на каких-то показателях и пытаться вместе их менять, менять деловую среду.

Каждый год наша задача — показывать новые результаты. Я очень надеюсь, что мерилом всего будет новый бизнес, создание рабочих мест и, конечно, новые технологии. Я хочу еще раз поблагодарить вас, Светлана Витальевна [Чупшева], и команду, которая работает по разным направлениям Андрей Воробьев.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что, несмотря на сложные два года, интегральный индекс вырос на 10 пунктов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, 70% показателей, по которым рассчитывается рейтинг регионов, улучшились. Она отметила, что сильно выросла удовлетворенность предпринимателей мерами государственной поддержки.

«Эти два года позволили по-другому перезапустить работу и правительства РФ, и региональных команд. Очень точечно, быстро, оперативно, по запросам, которые транслирует как крупный бизнес, так и представители малого бизнеса. Выросла удовлетворенность инвестиционных стандартов», — сказала Чупшева.

По ее словам, в части методологии в прошлом году рейтинговый комитет внес несколько групп серьезных показателей, которые важны для бизнеса. Первый блок — показатели по экспорту, как регионы поддерживают экспорт на своем уровне. Второй блок — вопросы, связанные с силовым давлением на бизнес.

«Пять лет вне рейтингов мы собирали данные, опрашивали предпринимателей, собирали статистику по срокам, быстроте к доступу к инженерным сетям. В этом году они (показатели — прим. ред.) впервые участвовали в расчете рейтинга. В следующей году, думаю, мы уже не можем вносить изменения в методологию», — добавила она.

По словам вице-премьера России Андрея Белоусова, главный итог рейтинга — цифра инвестиций за первый квартал.

«Более 12% — инвестиционный рост. Это оценка той работы, которую вели губернаторы, правительство и АСИ по продвижению. Мы видим сейчас, что улучшение бизнес-среды (это подтверждает бизнес) приобрело фронтальный характер», — ответил он.

Вице-премьер добавил, что очень важно продвижение в части сокращения проверок, снижения административной нагрузки на бизнес. Очень важно продвижение в части развития инфраструктуры — дорог, цифровой инфраструктуры.

«Мне приятно, что Московская область вошла в тройку», — подчеркнул Белоусов.

Ранее он назвал сенсацией попадание Подмосковья на третью строчку рейтинга. Вице-премьер напомнил, что в прошлом году регион был седьмым.