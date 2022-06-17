Государственно-частное партнерство в Подмосковье сориентируют на клиента

В Подмосковье начнут внедрять принципы клиентоцентричности при подготовке и реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Павел Селезнев.

Источник фото: телеканал «360»

«В Подмосковье мы активно применяем механизмы ГЧП, чтобы строить и запускать большие инфраструктурные проекты. Сегодня на стадии реализации в регионе находится 46 ГЧП-соглашений с общим объемом инвестиций свыше 308 млрд рублей. Недавно были подведены итоги рейтинга Минэкономразвития России по уровню развития ГЧП в регионах — Подмосковье в нем заняло первое место. Для нас такое партнерство — это возможность поддерживать высокий темп перемен и привлекать инвестиции в те сферы, которые особенно важны бизнесу», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Он добавил, что соглашение позволит вывести работу в формате ГЧП и концессии на новый уровень через современные принципы клиентоцентричности. Появится возможность использовать платформу «Росинфра», созданную Национальным Центром ГЧП. Андрей Воробьев выразил уверенность в том, что сервис придется по душе инвесторам и «станет дополнительным плюсом в нашем деловом климате».

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Информационный ресурс «Платформа поддержки инфраструктурных проектов „Росинфра“», созданный Национальным центром ГЧП, станет технической базой для реализации пилотного проекта. С его помощью организуют обмен информацией о существующей инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. В проект также включат данные о земельных участках, возможных для использования в качестве перспективных туристических территорий.

Стороны рассчитывают, что сотрудничество в итоге будет содействовать привлечению инвестиций для развития туристической инфраструктуры в Московской области. Реализовать проект планируют в четвертом квартале 2022 года. Сейчас он находится на стадии обсуждения.