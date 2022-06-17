Подмосковье стало одним из лидеров России по облегчению условий для бизнеса и снятию барьеров. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в основе работы — уход от устаревших механизмов. Об этом он рассказал на полях ПМЭФ.

Подмосковье впервые заняло третье место в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности от АСИ.

Мы видим, что тогда, когда мы оцифровываем процессы, делаем прозрачными, а перед этим убираем все рудименты, все, что безнадежно устарело и перешло с XX века, то скорости уже другие, другое настроение у бизнеса Андрей Воробьев.

В Подмосковье перезагрузили инвестиционный портал — это платформа помощи для любого бизнеса. Его сделали проще и понятнее.

В сфере строительства Московская область, например, уже 99% услуг перевела в электронный формат. Кроме того, в регионе насчитывается 120 проектов по импортозамещению.

«Когда мы находимся в сложной ситуации, то всегда возникает скептицизм. Те, кто не верит. Те, кто думает, что ну вот на абы как пробраться. А что, если по-другому посмотреть на ситуацию и поставить амбициозную цель? Где-то импортозамещение, где-то — технологические прорывы», — заявил Андрей Воробьев.

По его словам, партнерство — это ключевое. Он поблагодарил общественные организации, с которыми Подмосковье давно работает.

«Очень важно нам дальше продолжать вскрывать те проблемы, которые мешают, не стесняться этого, потому что в итоге это все ведет к успеху. <…> Бывает, что рейтинг разъединяет, а бывает так, что рейтинг объединяет. И те группы, которые были сегодня показаны, говорят о том, что задачи, которые перед нами стоят, общие. На первом ли ты месте, на 10-м или на 12-м — значения не имеет», — заключил губернатор.

В Подмосковье инвесторам доступны программы поддержки — от льготной аренды земли на три года за один рубль до разных субсидий.