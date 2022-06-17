Экономист объяснил прорыв Московской области в рейтинге АСИ

СМИ активно обсуждают данные Агентства стратегических инициатив (АСИ). Согласно им, за год Московская область поднялась с седьмого места на третье в рейтинге инвестиционной привлекательности. Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин сказал, что этот прорыв — заслуга властей региона.

Марголин подчеркнул, что Московская область в последнее время активно выбивается в лидеры рейтинга АСИ. Он отметил, что при оценке инвестиционной привлекательности аналитики агентства уделяют особое внимание административной свободе предпринимательства.

«В этом рейтинге очень внимание уделяется снятию разнообразных административных барьеров деятельности. На сайте АСИ даже висит сборник лучших практик. С его помощью можно тиражировать накопленный в регионе опыт», — сказал Марголин.

Он выразил надежду, что полученные в Московской области знания найдут широкое применение по всей стране. Однако региону не стоит «почивать на лаврах». Напротив, надо продолжать активную работу и повышать инвестиционную привлекательность в дальнейшем, делясь своим опытом с другими регионами.

Все взаимосвязано

Марголин отметил, что продвижение на первые места рейтинга АСИ влечет за собой пополнение бюджета и развитие региона в целом.

«Уже сейчас видно, что Московская область реализует очень много инфраструктурных проектов. А это в свою очередь благотворно сказывается на развитии бизнеса. Условно говоря, если у вас появилась дорога, вдоль этой дороги появляются бензоколонки, рестораны, гостиницы. Все они становятся консолидированным налогоплательщиком и увеличивают доходы бюджета», — описал экономист цепочку влияния инвестиционных проектов на развитие региона.

Источник фото: РИА «Новости»

Он отметил, что власти Московской области заботятся о развитии малого и среднего бизнеса. Это и помогло региону догнать лидеров рейтинга. Его возглавляет Москва, а на втором месте находится Татарстан.

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Также Марголин оценил и общую экономическую ситуацию в стране.

«Российская экономика выглядит намного лучше по сравнению с тем, чего ожидали не только западные аналитики, но и наши эксперты. Это действительно факт», — отметил он.

По его словам, сейчас выросла значимость первичных ресурсов. Также он отметил, что выстроенная Западом «экономика соцсетей» недолговечна. По его словам, в какой-то момент она может сыграть злую шутку с беззаботным населением.

«TikTok сыт не будешь. У людей есть некоторые базовые потребности», — подытожил он.