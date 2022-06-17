Подмосковье вместе с «Дом.РФ» запустит единую ипотеку

В Подмосковье запустят единую ипотечную программу. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Оператором программы выступит «Дом.РФ». Она объединит федеральные меры поддержки граждан с региональными, что повысит адресность оказываемой поддержки. Участникам программы станут доступны наиболее выгодные условия ипотечного кредитования.

Присоединиться к проекту смогут как региональные застройщики, так и промышленные предприятия, обеспечив ее дополнительное финансирование.

Мутко назвал единую ипотеку эффективным инструментом адресной поддержки населения. Ее главным преимуществом станет расширение возможностей по улучшению жилищных условий при помощи льготных кредитов.

«Синергия федеральных госпрограмм с региональными и возможность выбрать наиболее подходящий банк снижает стоимость ипотеки, то есть нагрузку на семейный бюджет. Мы рады объединить наши усилия по повышению качества жизни людей с Московской областью — одним из лидеров по объемам жилищного строительства. Этой сфере сейчас также необходима поддержка в виде потребительского спроса», — подчеркнул генеральный директор «Дом.РФ».

Участвовать в программе уже готовы ведущие ипотечные банки страны — ВТБ, Сбербанк и банк «Дом.РФ». Технически ее реализуют на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу «одного окна».

Подать документы на участие можно будет на портале госуслуг Подмосковья. А после подтверждения права на региональную поддержку — в электронном виде выбрать понравившееся жилье, рассчитать условия по кредиту и оформить заявку в выбранном банке-участнике на специально разработанном «Дом.РФ» маркетплейсе.

Реализовать проект планируют в четвертом квартале 2022 года.