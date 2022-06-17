Репродуктор построят на птицефабрике в Подмосковье для решения проблем импортозамещения

Репродуктор I порядка мясного направления построят на базе птицефабрики «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминском городском округе. Соглашение об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Холдинговая компания Элинар» Игорь Куимов.

Проект планируется реализовать в ближайшие три года. Начало строительства намечено на III квартал 2022 года. Планируемый объем инвестиций — более 4,6 миллиарда рублей. Создадут 50 новых рабочих мест, средняя зарплата составит 60 тысяч рублей.

«Это будет один из первых репродукторов 1-го порядка на базе отечественного кросса „Смена“. Высокотехнологичное племенное производство с особым подходом к обеспечению биобезопасности и здоровья птицы. Проект уже запущен, ведется строительство нескольких производственных площадок: птичники, кормопроизводство, инкубатор. Планируем завершить к 2025 году, ну, а выпуск первой продукции — суточных цыплят-родителей, запланирован на 3-й квартал 2023 года», — отметил Игорь Куимов.

Предполагаемый объем производства в год составит 670 тысяч тонн мяса бройлеров в живом весе.

Реализация проекта решит проблему импортозамещения в птицеводстве и минимизирует возможные риски из-за ограничения поставок генетического материала из-за рубежа.

«Проект крайне актуален и важен с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности нашего государства. Именно поэтому развитие собственного кросса проходит на базе специальной Федеральной Научно-технической программы Минсельхоза РФ. В этом ключе участники могут рассчитывать на целевую грантовую поддержку», — уточнил он.

Московская область также не остается в стороне. В настоящее время обсуждается вопрос выделения региональной поддержки на создание необходимой инженерной инфраструктуры производственных площадок Игорь Куимов.

Товары планируют поставлять в разные регионы России. Строительство собираются начать в третьем квартале 2022 года.