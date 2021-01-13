Четверо красноярцев оказались в падающем лифте. Почему такое происходит в новостройках?

В красноярской новостройке на днях едва не рухнул лифт. Несколько пассажирок и ребенок сначала заметили подозрительную тряску, а затем несколько рывков, похожих на падение. К счастью, все пассажиры оказались целы. Аварийные ситуации в лифтах происходят нередко. Обычно спасает система экстренного торможения, а сама кабина почти никогда не падает в шахту.

В Красноярске три женщины и ребенок ехали в лифте нового дома, когда его несколько раз дернуло. Пассажиры были уверены, что кабина начала падать в шахту. Никто не пострадал: лифт успешно доехал до нужного этажа, открыл двери, и люди спешно вышли. Однако видео с камеры наблюдения в лифте быстро разлетелось по Сети.

Распространенная причина

Директор управляющей компании «Смарт-Сити», которая отвечает за обслуживание новостройки, Элеонора Еремеева рассказала «360», причиной произошедшего стал перегруз лифта, произошедший чуть раньше.

«Один собственник из квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор. Произошел перегруз лифта и неправильное распределение мусора. Более тонны было загружено в лифт к одной стенке, произошел перекос. В результате перекоса задней стенки произошла разбалансировка направляющих», — объяснила она.

В этот же день, по словам директора УК, подрядная организация исправила все недочеты.

Однако вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров не согласен с такой версией произошедшего. По его опыту, при перегрузе лифта кабина должна заблокироваться, то есть собственник или его грузчики просто не смогли бы спустить слишком много мусора за один раз.

«Здесь, скорее, мусора накидали, может, даже металлические части попали. Или не должным образом контроль за направляющими был осуществлен», — уверен он.

По словам Алексея Захарова, одной из самых распространенных причин подобных «падений» лифтов в новостройках являются строительные работы и тот мусор, который неаккуратно перевозят в кабине.

«Основное — когда сыпучие материалы, мусор, грязь попадают в шахту лифта. Направляющие для работы лифта смазываются маслом, чтобы они шли мягко, а если пыль попадает на масло, появляются наросты, это вызывает и вибрацию, и шум, и в редких случаях вот такие подклинивания», — объяснил он.

Захаров добавил, что новостройки всегда требуют повышенного внимания, в том числе и из-за того, что происходит усадка постройки.

Иллюзия падения

При этом Захаров отметил, что у людей часто возникает ощущение падения в лифте. Главной причиной такой «иллюзии падения» он назвал увеличение скорости движения.

«Это бывает по разным причинам, но все средства безопасности настроены таким образом, что при увеличении скорости движения более чем на 15% срабатывает механическое устройство остановки кабины в шахте. Это сопровождается определенным толчком и замедлением», — объяснил он.

В таких ситуациях кабина блокируется тормозом. Чтобы лифт снова поехал, нужно снять его с уловителя — вызвать специалиста. Механики аварийной службы работают по специальной методике, пытаться выбраться самостоятельно ни в коем случае нельзя.

Просто так исправный лифт упасть не может. Люди часто боятся того, что в шахте оборвутся тросы, но, как объяснил Захаров, это едва ли возможно, если не происходит, например, взрыва. Дело в том, что лифт подвешивается на трех канатах с десятикратным запасом прочности у каждого.

Чтобы их одномоментно порвать, нужно такое воздействие, как в фильме „Скорость“, где взрывали эти тросы. Система лифта — это два груза: кабина и противовес. Они передвигаются за счет того, что канат перекинут через лебедку, и лебедка крутится либо в одну сторону, либо в другую. Пока эти массы подвешены, упасть невозможно Алексей Захаров.

Также, успокаивает эксперт, не может лифт упасть и в случае отключения электричества: в такой ситуации автоматически срабатывает аварийный тормоз и лифт «застревает». Не поедет лифт и в том случае, если на одном из этажей или в самой кабине открыты двери.

«Если в кабине не сработал датчик верхней остановки или нижней, то есть она проехала чуть выше или чуть ниже остановки, также сработает система экстренной остановки, наложится тормоз. Тоже будет ощущаться некомфортное замедление, но оно в пределах санитарных норм», — добавил Захаров.

Для аварийных ситуаций в лифтах предусмотрен специальный буфер — механический или гидравлический. Если кабина все же прошла ниже этажной площадки на скорости, объясняет Захаров, нижняя часть обопрется о буфер и смягчит удар.

«Все это сертифицировано на таких значениях, которые не нанесут ущерб человеку. Плюс положено ежегодно проверять техническую исправность», — заключил он.

Когда на лифте ехать нельзя?

Первые бытовые признаки неисправности лифта, как рассказал «360» Алексей Захаров, должны стать сигналом для управляющей компании о том, что техника требует обследования и ремонта. Жителям же рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:

1) Двери лифта должны закрываться плотно, допустимый зазор — два-три миллиметра.

2) Кабина должна останавливаться с разницей не более 35 миллиметров с полом, больше — это уже повод для беспокойства.

3) При движении кабины не должно ощущаться резких толчков, дерганий, резких посторонних звуков.

4) Лифт должен приезжать на тот этаж, откуда его вызвали, иначе это ошибка управления.

5) Не должно быть запаха гари.

Более того, заметил эксперт, по правилам на первом этаже у каждого лифта должна быть табличка с информацией: что это за лифт, его номер, когда его испытывали, контактные данные для связи с обслуживающей организацией.

«Естественно, нужно соблюдать технику безопасности и условия пользования лифтом. Самая опасная часть лифта — это дверной проем. Соответственно, ни снаружи, ни изнутри самостоятельно воздействовать на двери нельзя», — отметил Захаров.

Также нельзя завозить детей в коляске: их нужно вынимать, потому что коляска может застрять, если лифт двинется. Не следует и вылезать из кабины, если лифт остановился и если двери открылись или их удалось открыть самостоятельно, потому что падение в шахту зачастую происходит при попытке выпрыгнуть из лифта, заключил эксперт.