Причиной падения лифта в Красноярске назвали «тонны мусора»

Падение лифта вместе с тремя людьми в красноярской многоэтажке случилось из-за того, что незадолго до этого на нем перевозили несколько тонн мусора. Произошел перегруз. Об этом «360» сообщила директор управляющей компании «Смарт-Сити» Элеонора Еремеева.

«В течение часа вывезли около трех-четырех кубов мусора и два раза вывозили более тонны. Более тонны мусора было загружено в лифт к одной стенке, произошел перекос. В результате перекоса была разбалансировка направляющих», — сказала Еремеева.

По ее словам, в тот же день, 12 января, управляющая компания устранила «все недочеты по лифту». Прокуратура по факту ЧП проводит проверку. Об этом написало РИА «Новости».

Заложниками падающего лифта в доме № 26 на улице Петра Подзолкова в Красноярске стали маленький ребенок и три девушки.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что они нажали на кнопку, но лифт не поехал. После этого его стало трясти. Жители многоэтажки стали нажимать на разные кнопки, но ничего не помогало. Кабина стала падать вниз. Четырех человек спасли уловители. В итоге девушки и ребенок вышли из лифта. Они не пострадали.