Лифт со студентами рухнул в вузе Москвы. Их назвали виноватыми в этом

Лифт со студентами упал и застрял в Московской финансово-юридической академии (МФЮА). Видео выложили в TikTok.

Лифт сломался днем 24 сентября в корпусе «Калужский». Во время перемены на первом этаже в кабину забились больше 20 человек. Сервис предупреждения о перегрузке не сработал, поэтому все учащиеся начали подниматься. Однако вскоре лифт упал и застрял.

«Половина попадала в обморок. Но вместо того, чтобы вызвать МЧС, декан ждала лифтера. Внимание: все это, чтобы не портить репутацию вуза», — рассказал о происшествии в соцсетях один из студентов.

Двери на первом этаже не открылись, у некоторых ребят началась паника, другие жаловались на нехватку кислорода. Тогда студенты, которые стояли снаружи, выломали двери кабины.

Студенты обвинили руководство вуза в попытке скрыть ЧП. Кроме того, студенты написали об угрозе наказания за самостоятельные попытки выбраться из кабины. «Также запретил открывать двери со словами „сами будете платить за ремонт, я вас всех отчислю“», — рассказали о случае в соцсети.

В то же время администрация академии заявила, что лифт не падал в шахту, а только застрял на первом этаже из-за перегруза. Кабина рассчитана на 12 человек, но в нее набились больше 20 студентов, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

«24 сентября в МФЮА во время перемены в учебном корпусе „Калужский“ по причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности, произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа», — отметила пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева.

Также Исаева заявила, что учащиеся сломали лифт.

«При попытках студентов самостоятельно освободиться, лифту было нанесено существенное нарушение конструктивной целостности, не позволившие ответственному сотруднику университета оперативно открыть заблокированные двери кабины лифта», — отметила она.

Руководство вуза вызвало спецслужбы. Дежурный фельдшер медицинского центра МФЮА и прибывшие врачи скорой помощи оказали студентам медицинскую помощь. Несколько учащихся попали в больницу.

Столичное управление СК начало проверку, сообщили на сайте ведомства.