Ребенок и три девушки чуть не разбились в лифте в Красноярске. Видео

В Красноярске меленький ребенок и три девушки стали заложниками падающего лифта. Они едва не разбились, их спасли вовремя сработавшие уловители. В соцсетях появилось видео с места происшествия.

Сбой лифта произошел в Красноярске в доме № 26 на Петра Подзолкова. На кадрах видно, что в кабину зашла молодая мама с ребенком и две девушки. Они нажали на кнопку, но лифт не поехал, его начало трясти и с каждым толчком он падал вниз. На лицах пассажиров была видная жуткая паника. Они все разом принялись вызывать диспетчера и нажимать на другие кнопки, пытаясь остановить падение.

В какой-то момент двери кабины открылись, и люди стремительно покинули лифт. Как отметили местные жители, вероятно, от падения лифт спасли уловители.

Известно, что дом, в котором произошло ЧП, построен недавно, в некоторых местах продолжаются отделочные работы.

Как сообщила сайту «Енисей» одна из пассажирок, лифт пытался подняться, но все равно падал.

«Крик ребенка у меня до сих пор в ушах стоит, потому что любая мама поймет, не знаешь, за что хвататься, у тебя ребенок. <…> Ощущения были очень неприятные — никакие кнопки не реагировали, мы хотели выйти», — рассказала она.

Незадолго до случившегося строители с нарушениями перевозили габаритный мусор, из-за этого кабину перекосило, сообщили в управляющей компании. На данным момент лифт отремонтирован и полностью исправен, передает сайт GorNovosti.