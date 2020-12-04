В Москве жители дома в ЖК «Розмарин» давно жалуются на управляющую компанию. А в четверг, 3 декабря, в нем упал лифт с жильцами. В беседе с «360» жительница дома Анна рассказала о проблемах новостройки.

Лифт несся с минус первого на минус третий этаж. В этот момент в нем находились женщина с маленьким ребенком и строители с тяжелыми мешками. Из-за чего произошел перегруз, пока неизвестно. По словам Анны, после этого случая прораб написал объяснительную, что строители перевозили в лифте допустимые по весу мешки. Когда заходили другие пассажиры, они их предупреждали о перегрузе, но те якобы не слушали.

Анна рассказала, что лифты в нескольких подъездах периодически начали ломаться с лета. Один из них не функционировал с конца августа. Управляющая компания утверждала, что не могут его починить из-за пандемии коронавируса. Якобы детали производятся в Китае. Как только жители устроили скандал, один лифт заработал, но второй тут же сломался — в другом подъезде. Жители подозревают, что чинят лифты, снимая детали с другого, из-за чего они ломаются по очереди.

«У нас подъезд самый большой, 23 этажа, поэтому установлены три лифта: один грузовой и два пассажирских. Один из них очень маленький, на два человека. С октября они начали ломаться. Одна женщина ушиблась при выходе из лифта, потому что не сработал датчик. Все жалуются, что лифты могут нестись вниз с огромной скоростью», — рассказала Анна.

Собственники квартир писали в Ростехнадзор, в прокуратуру, представители которой приходили, но никакого предписания не выдали. От Ростехнадзора пока нет ответа, хотя к ним обращались жители нескольких подъездов.

Анна утверждает, что управляющая компания никак не реагирует на проблему, а чтобы жители не могли никому рассказать, им закрыли доступ к видеокамерам скрытого наблюдения.

«Помимо лифтов, тут есть и другие проблемы. У нас есть новый корпус без паркинга. Часть наших мест продают им, поэтому переставали сдавать в аренду их места. Два раза повышали арендную плату: сначала с семи тысяч подняли до 20, затем до 30», — добавила Анна.