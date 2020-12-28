Световая завеса, пост приказов и ловитель: как убедиться, что лифт в доме безопасен?

Безопасность превыше всего. Главное в работе лифта — сделать так, чтобы все пассажиры доехали до нужного этажа с комфортом и в полной безопасности. Именно поэтому «Карачаровский механический завод» гордится разработками в области безопасности. Это одна из главных причин, почему лифты от КМЗ выбирают для установки в знаковых зданиях и сооружениях.

Храм Христа Спасителя, мемориал на Поклонной Горе и парк «Зарядье» объединяет то, что во всех этих зданиях установлены лифты от Карачаровского механического завода. Также на них поднимаются и спускаются тысячи жители разных районов столицы.

Ветеран лифтовой отрасли в России — КМЗ — в 2020 отмечает 70-летний юбилей. Производят примерно 500 единиц лифтов в месяц, путь огромный: от проектирования и чертежа до финальной упаковки и отправки заказчикам.

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