Лифт с пенсионеркой резко поехал вниз в момент спасательной операции. Видео

В Курской области семья с детьми застряла в лифте. Но когда спасатели пытались вытащить людей из кабины, она неожиданно и резко начала движение вниз. В результате пострадала пожилая женщина.

«Примерно в 12:00 между этажами в многоэтажном доме застрял лифт. В нем находились несколько человек. Они вызвали дежурную службу. Прибыли лифтеры, разблокировали дверь, достали из застрявшего лифта людей. А когда там оставалась одна женщина 1962 года рождения, лифт начал движение вниз — со второго этажа на первый, то есть женщина оставалась в кабине», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Курской области.

Как отметили в ведомстве, пенсионерка получила травмы именно из-за резкого движения. Сейчас она находится в больнице, в каком состоянии — неизвестно. Следователи организовали процессуальную проверку, назначили экспертизы. Причины произошедшего выясняются.

В Сети разлетелось видео с места происшествия. На кадрах видно, как из кабины достают детскую коляску. Перед ней, предположительно, вытащили родителей с малолетними детьми. Также слышно, как один мальчик зовет застрявшую женщину бабушкой. Запись обрывается вскрикиванием, как раз когда лифт начал движение.

В октябре в московском жилом доме рухнул лифт с ребенком внутри. Спасателям удалось его вытащить, уточняет «Газета.ru».