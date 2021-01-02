Подросток упал в шахту лифта во Владимире

Во Владимире 13-летний подросток упал в шахту лифта. Он пытался выбраться из застрявшего лифта.

Источник фото: МЧС России по Владимирской области

Сообщение о произошедшем в МЧС поступило 1 января, в 22:43. По предварительной информации, парень застрял в лифте и пытался самостоятельно открыть двери, но не удержался и упал в шахту.

«На место происшествия выезжали 21 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС со спасателями достали подростка с помощью пожарной лестницы-палки. В тяжелом состоянии его доставили в Областную детскую клиническую больницу.