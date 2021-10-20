Mellstroy поздравил избитую модель с «годовщиной» треш-стрима. Так формируется культура травли жертв насилия?

Стример Mellstroy, настоящее имя которого Андрей Бурим, снова рискует влипнуть в историю. Его осудили за избиение модели во время онлайн-трансляции. Разбирательство было долгим и скандальным, а теперь Бурим решил отпраздновать «годовщину» своего поступка.

Стример разместил в Instagram фотографию с избитой им девушкой. Снимок в Stories он дополнил фразами «нам годик» и «с днем рождения», будто бы потешаясь над случившимся.

Источник фото: Instagram

Поступок Бурима уже привлек внимание Божены Рынски. Журналистка в своем Telegram-канале жестко раскритиковала его поведение.

«В цивилизованной стране он бы сейчас за такое выхватил неподъемный штраф. Вот так и формируется культура травли беспомощных жертв насилия», — написала Рынска, добавив, что некоторые не только не осуждали, но и поддерживали поступок Mellstroy.

К сожалению, находятся такие люди, которые всерьез защищают позицию, что можно кого-то избивать и убивать, если этот кто-то ведет образ жизни, который им не нравится. Не знаю, как таких исправлять Божена Рынска журналистка

Раскаяния нет?

В поведении стримера в ситуации с избитой моделью Аленой Ефремовой раскаяния или сожаления не наблюдалось. Он заявлял, что девушка лжет о полученных травмах. Когда дело все же дошло до суда, Mellstroy с улыбкой рассказывал подписчикам о заседаниях, отшучивался на вопросы журналистов и хамил. Платить избитой он отказался.

В итоге Бурима приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержании 10% от заработка. Представители Ефремовой пытались вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации на более серьезную статью, но суд по апелляционной жалобе отказал.

О стримере ничего не было слышно очень недолго. В сентябре 2021 года он оказался в центре скандала вокруг порчи дорогих иномарок. Конфликт вроде утих, и теперь Mellstroy снова показал себя.

Бурима можно назвать одним из худших примеров того, как проторить легкую дорогу к лайкам и подписчикам. Трансляция стримера с избиением и последующий процесс связали его имя с дурной славой, но кому-то издевательства и пранки действительно кажутся нормой.