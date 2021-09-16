Скандалы следуют за стримером Mellstroy, настоящее имя которого Андрей Бурим, по пятам. Не так давно его осудили за избиение девушки, а теперь могут привлечь за порчу дорогих иномарок. Ущерб через суд намерена взыскать сдавшая друзьям звезды YouTube в аренду Ferrari и Rolls-Royce бизнес-леди. Возможно, ситуация выгодна обеим сторонам.

Приятели Mellstroy решили покататься на автомобилях, принадлежащих Мирославе Тихановой, писал Mash. Им приглянулись Lamborghini Urus, Rolls-Royce Dawn и Ferrari F12berlinetta. Стример присоединился к друзьям, когда те прыгали на капотах иномарок и разогнали Ferrari до 318 километров в час. Два автомобиля, заявила владелица проката, пострадали.

Дело не в популярности?

Тиханова заявила, что ремонт автомобилей стоил ей порядка пяти миллионов рублей. Сначала арендаторы якобы пообещали возместить ущерб, но потом передумали.

«Люди даже не явились на осмотр. Калькуляции у дилеров все сделаны, мы ждем извинений <…> и хотим, чтобы больше так никто не поступал», — сказала предпринимательница.

После слов блогеров о том, что повреждения на машинах были перед их прогулкой, Тиханова решила обращаться в суд.

Весной 2021 года принадлежавший бизнес-леди Lamborghini протаранил ограждение в Сочи. Автомобилю смяло передний бампер, правая фара разбилась, а капот и правое крыло получили повреждения. Тиханова в Instagram писала, что не намерена «делать популярность на таких вещах» и просила не спрашивать ее об аварии.

Бизнес владелицы компании DayDream построен на сдаче в аренду премиальных авто. Кроме того, она помогала записывать совместный трек Моргенштерну и рэперу Yung Trappa. Так что имя Тихановой так или иначе связано либо со скандальными личностями, либо со скандалами в принципе.

Хайп на хайпе

Бурим известен как одиозный стример. Осенью прошлого года он в прямом эфире разбил своей знакомой лицо об стол. Однако известность ему принесли видео общения с несовершеннолетними девушками. Из-за них внимание на блогера из Гомеля даже обратили белорусские милиционеры.

На какое-то время Mellstroy исчез. И снова влип после истории с избиением модели. Его канал на YouTube даже заблокировали, а чемпион России по бодибилдингу, мастер спорта Павел Гец вызвал стримера на поединок «по правилам ММА».

Началось долгое разбирательство по делу стримера. И в итоге его направили в суд для рассмотрения по существу. Бурим хамил, смеялся и сбегал от журналистов, подогревая интерес к своей персоне.

Общественность предлагала наказывать стриминговые сервисы за жестокость после истории с Mellstroy, а в Совфеде заговорили о совершенствовании законодательства с целью противодействия треш-стримам.

В итоге стример отделался исправительными работами и удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Покалеченной девушке молодой человек компенсировал лечение и моральный вред — больше 70 тысяч рублей. В сентябре 2021 года суд отказался изменить приговор Андрею Буриму: представитель избитой модели просил вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации обвинения на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Казалось бы, дело закончено, и хайп вокруг имени блогера должен сойти на нет. Но вмешалась история с повреждением арендованной машины. Чем она завершится, пока неясно.