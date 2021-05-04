Избивший девушку на стриме блогер Mellstroy с улыбкой рассказал подписчикам о суде. Видео

Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, избивший девушку на стриме, записал видео, в котором обратился к своим подписчикам в Instagram. Стример рассказал, что 5 мая состоится первое предварительное слушание по его делу.

Слушание по делу блогера пройдет в среду в мировом суде участка № 376 Пресненского района Москвы. Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде. В своем видео, которое он выложил в Stories, Бурим рассказал, что сейчас выплачивает долги — вернул 4,65 миллиона рублей за два дня.

Бурим в октябре 2020 года во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом о стол, а после этого отшвырнул на пол. Все это — на глазах у многочисленных подписчиков, наблюдавших стрим, и в присутствии не менее десяти гостей. Дело Mellstroy передали в суд в апреле.

Блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, ранее приговорили к шести годам колонии после того, как во время стрима умерла его подруга. Незадолго до смерти девушки он выгнал ее на мороз. Впоследствии стало известно, что подруга до этого жаловалась, что Решетняк ее избивал.