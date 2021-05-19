«Дикие Маугли будут молиться, чтобы я их ударил». Mellstroy отказался платить избитой им модели

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) перед заседанием суда сказал, что не будет платить компенсацию избитой им в прямом эфире модели Алене Ефремовой. Девушка попросила 10 миллионов рублей.

«А как вы думаете, если я дам ей 10 миллионов, спровоцирует ли это других девушек на подобную провокацию? Я думаю, да. Поэтому нет», — ответил Бурим на вопрос корреспондента «360» о том, готов ли он дать в качестве компенсации избитой девушке 10 миллионов рублей.

Журналистам он сказал, что если даст потерпевшей хотя бы три миллиона, то начнут «приезжать дикие Маугли, молиться, чтобы я случайно ударил, и требовать деньги».

Андрей Бурим со своим адвокатом в суде. Источник фото: телеканал «360»

Блогер добавил, что после скандального стрима у него начались финансовые проблемы. Он пытался создать новые каналы — около 50-60 штук. Однако YouTube их банил. Бурим поделился, что ему даже пришлось продать даже свои «ролексы», чтобы хватило на еду.

На данный момент Mellstroy перечислил девушку 100 тысяч рублей. Случай произошел в октябре 2020 года. Стример во время прямого эфира разбил своей знакомой — Алене Ефремовой — лицо о стол. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и ушибы. По факту случившегося открыли уголовное дело по статье УК РФ «Побои». Бурим находится под подпиской о невыезде.