Блогеру Mellstroy дали полгода исправительных работ за избиение девушки на стриме

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Андрея Бурима (Mellstroy) к шести месяцам исправительных работ за избиение модели Алены Ефремовой во время стрима. Также будут удержаны 10% от его заработка.

Во время одного из своих треш-стримов в апартаментах на Пресненской набережной Бурим схватил Ефремову и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка сняла побои, обратилась в полицию и потребовала с блогера 10 миллионов рублей. Против Mellstroy тогда сразу завели уголовное дело о побоях.

На заседании суда в мае он дерзил и шутил. Блогер говорил, что приехал в суд, потому что когда-то перешел дорогу в неположенном месте и теперь его хотят оштрафовать. Последние слушания состоялись 9 июня. Mellstroy поменял свою тактику и пообещал, что будет бороться со вспышками агрессии и больше не допустит подобного на стримах.

В конце апреля блогера Станислава Решетняка (Reeflay) посадили на шесть лет за смерть подруги в прямом эфире — он выгнал девушку без одежды на мороз. До этого сенатор Алексей Пушков рассказал, что в финальной версии законопроекта о треш-стримах пропишут административные штрафы до 600 тысяч рублей, если блогер не сделал ничего противоречащего уголовному законодательству.