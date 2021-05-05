Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, после суда по делу об избиении девушки на стриме сказал журналистам, что его вызывали якобы из-за того, что он перешел дорогу в неположенном месте. Блогер сделал вид, будто не знает, в чем его обвиняют.

Бурима спросили, как прошло заседание суда.

«Норм», — лаконично ответил стример.

Журналисты саркастически отметили, что это «исчерпывающий ответ». Бурим дважды переспросил, а потом признался, что ему незнакомо слово «исчерпывающий».

Когда блогера спросили, признает ли он свою вину, он спросил: «Какую?» Ему напомнили, что он обвиняется в побоях. Бурим сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь.

«Да? Не, я уже по другому делу пришел. Штраф. Я перешел в неположенном месте дорогу. Вы что-то перепутали», — неудачно пошутил Mellstroy.

После этого стример поспешил удалиться и сбежал от журналистов. По пути к машине он сказал, что зарабатывает по 20 миллионов рублей в день, но не собирается платить 10 миллионов, которые от него требовала пострадавшая девушка.

Адвокат Алены Ефремовой, которую Бурим несколько раз ударил головой о стол во время прямой трансляции в октябре 2020 года, ранее сообщил, что блогер не приносил никаких извинений. Мировое соглашение также пока не обсуждалось.

В конце апреля другого треш-стримера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, отправили на шесть лет в тюрьму после смерти его подруги во время прямого эфира.