Очередные блогеры пойдут под суд: тюменские парни инсценировали нападение на старушку, чтобы прославиться в интернете. Некоторые из их коллег в погоне за славой оказались за решеткой. Психологи считают, что популярность скандальных видео можно победить только масштабным просвещением общества.

Трое молодых безработных жителей Тюмени решили стать блогерами. Для старта карьеры парни выбрали пранк. Один из друзей наряжался бабушкой, второй нападал на поддельную старушку и пытался ее ограбить, отбирая сумку и нанося удары. Третий участник коллектива снимал все происходящее на видео, которое после грузилось в интернет.

Видеоролики привлекли внимание полиции, которая оперативно нашла блогеров. Оказалось, что двое пранкеров уже отвечали перед законом за кражу, третий — привлекался к уголовной ответственности за продажу наркотиков.

В полиции молодые люди заявили, что их главной целью, помимо завоевания популярности в интернете, было заснять реакцию окружающих на ограбление старушки. Поэтому извиняться за шумиху они не будут. На блогеров составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, материалы будут направлены в суд.

Жертвы пранков

Не все видео пранкеров снимаются с подставными жертвами. В конце августа компания треш-стримеров напала на женщину в Измайловском парке. Один из блогеров под одобрительные крики друзей распылил в лицо жертве весь перцовый баллончик. Шутников нашли, и теперь им грозит реальный тюремный срок.

Блогер Станислав Решетняк, также известный как Reeflay, по заданию подписчиков брызнул в лицо своей подруге перцовым баллончиком, а затем вовсе выгнал ее без одежды на мороз. Девушка, которая до того неоднократно жаловалась на побои блогера, умерла. Суд приговорил Решетняка к шести годам колонии строгого режима.

Андрей Бурим, он же Mellstroy, сравнительно легко отделался за то, что во время одного из прямых эфиров ударил девушку лицом о стол. Пострадавшая подала заявление в полицию, и блогер получил шесть месяцев исправительных работ, его также обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей.

Жертвой Кирилла Зырянова, известного как VjLink, из Краснознаменска стал инвалид, который едва не погиб по вине блогера. Во время стрима в прямом эфире Зырянов за донаты от зрителей спаивал мужчину и не давал ему спать, включая громкую музыку. В результате у инвалида случился эпилептический припадок, который блогер также снимал на видео.

Секрет популярности пранков

Психолог Александр Кичаев в разговоре с «360» предположил, что блогеры устраивают пранки с нападением на слабых и беззащитных из-за того, что обидеть женщину, старика, ребенка или поиздеваться над животным всегда безопаснее.

«Это первый признак малодушия и мелкотравчатости. А во-вторых, сейчас тренд на то, что нужно любой ценой о себе как-то заявить в информационном поле, обратить на себя внимание. И именно такие эпатажные, скандальные ситуации помогают человеку стать центром внимания», — пояснил Александр Кичаев.

Он добавил, что есть глубинное осознание собственной никчемности, вынуждающее человека заявлять о том, что он существует.

«Это как раз расчет на таких же, как эти блогеры: зрители лайкнут, они их понимают, потому что находятся на одной волне, они „одной крови“, как у Киплинга. Увы, людей цельных, личностей, к сожалению, в нашем и любом обществе немного, их меньшинство», — отметил Александр Кичаев.

По мнению психолога, чтобы переломить ситуацию, нужно масштабное просветительство, вроде того, которое пыталась проводить в Российской империи Екатерина II. Пока не изменится целевая аудитория подобных видеороликов, никакими законами моду на пранки не сломать.

Александр Кичаев отметил, что те, кто называет такое видео «социальным экспериментом», очень плохо понимают значение этих слов. Они не знают ничего ни про социологию, ни про психологию масс. С точки зрения науки это не эксперимент, а скорее дилетантский эпатаж и хулиганство.

Скандал привлекает людей к пранкам

Российский видеоблогер, автор и ведущий интернет-шоу «+100500» Максим Голополосов признался «360», что сам не очень любит подобные видео, но отметил, что людей, как правило, привлекают скандальные вещи. Они вызывают эмоции, даже если человек не согласен с тем, что происходит на экране, и осуждает участников шоу.

«Главное — вызвать реакцию. Потому эти ролики и имеют такую популярность. Не думаю, что как-то удастся сменить эту моду. Единственное, что поможет, — это изменение общественного сознания. Законы же и любые запретительные меры только усугубят ситуацию и породят противодействие», — сказал Максим Голополосов.

Он добавил, что нужно начинать с себя — смотреть то, что делает тебя лучше. Все розыгрыши и пранки, любой контент имеют право быть, главное, чтобы никто не пострадал и контент никого не оскорблял и не разрушал человеческие жизни.

Важны детали происшествия

Юрист широкого профиля Сергей Богатов пояснил «360», что по закону мелкое хулиганство — это нарушение общественного порядка. Такими поступками можно считать прилюдную нецензурную брань, оскорбления и приставание к людям, а также уничтожение или повреждение чужого имущества.

«Скорее всего, там еще какие-то моменты есть. Статья за мелкое хулиганство такая — много мелких моментов и оценочных суждений. Поэтому конкретно в этой ситуации нужно смотреть по обстоятельствам, что там еще происходило», — сказал Сергей Богатов.

По словам юриста, специального законодательства по пранкерам нет, но в принципе хватает и общих норм. Все зависит от степени правонарушения — некоторые доходят от мелкого хулиганства до вандализма.

Пока нет закона о пранках

В феврале этого года председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил занести стримы, в которых за деньги выполняют унизительные задания, в отдельную статью Уголовного кодекса. Однако пока подобный закон не принят.

Тем временем блогеры верят, что скандальная слава достанется им легко. На днях в Тюмени местный пранкер Сергей Палавинкин с компанией устроил погром в гипермаркете. На видео, которое выложили в интернет, молодые люди зашли в магазин и начали кидаться подушками и другими товарами. Мужчины также валялись на пачках попкорна и швыряли резиновые тапки.