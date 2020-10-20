«Все это ложь». Блогер Mellstroy опроверг слухи о сломанной челюсти избитой им модели
Андрей сообщил «360», что приехавшие на место происшествия медики сразу же зафиксировали полученные травмы документально.
«Ушибы мягких тканей и никаких переломов. Представитель полиции сказал, что максимум что мне грозит, это штраф пять тысяч рублей. Девушка изначально требовала три миллиона, но сторговались на одном. Но платить я ей не буду», — заявил блогер.
На трех миллионах модель настаивала изначально, в обмен на отсутствие к Андрею претензий. Стороны договорились об одном миллионе, после чего блогер с пострадавшей не списывался. Его адвокату модель сейчас не отвечает.
Алена Ефремова, которую Бурим несколько раз ударил лицом о стол во время стрима, ранее написала, что у нее разбит весь рот и брекеты. Она уточнила, что блогер с ней не связывался. Девушка сообщила, что считает Андрея психически неуравновешенным. Она уже зафиксировала побои и хочет обратиться в полицию.