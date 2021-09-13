Суд не стал изменять приговор стримеру Mellstroy после апелляции

Суд отказался изменить приговор блогеру Mellstroy (Андрею Буриму), который был признан виновным в избиении девушки во время стрима. Жалобу потерпевшей стороны оставили без изменения.

Отказ по апелляционной жалобе вынес Пресненский районный суд Москвы. Приговор, по которому Бурим был признан виновным по статье 116 УК РФ, оставили без изменения.

Представитель модели, которую избил блогер, просил вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации обвинения на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Гособвинитель и сторона защиты Бурима попросили не менять приговор.

Согласно материалам дела, в октябре прошлого года в прямом эфире на YouTube блогер несколько раз ударил модель Алену Ефремову лицом о поверхность стола. У пострадавшей выявили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника.

Бурима приговорили к шести месяцам исправительных работ. Помимо этого, каждый месяц у него из зарплаты будут удерживать по 10% в доход государства. Также он выплатил моральную компенсацию модели. Девушка получила более 70 тысяч рублей.

Сторона гособвинения просила для Mellstroy два года лишения свободы, то есть максимальное наказание по статье «Побои». Однако суд в итоге вынес более мягкое решение.