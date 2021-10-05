Мавриди смог продержаться на свободе дольше других беглецов из СИЗО в Истре. Его подвела чрезмерная уверенность

Следственный комитет рассказал подробности побега из ИВС и задержания Александр Мавриди, обвиняемого в вымогательствах и убийствах. Хоть он и не был автором идеи побега, ум и изворотливость помогли преступнику довольно долго оставаться на свободе. Подвела же беглеца уверенность в том, что его никто не узнает.

Побег пяти заключенных из изолятора временного содержания в Истре стал достаточно громким событием нынешнего лета. Рано утром 6 августа выяснилось, что на свободу вырвались четверо уроженцев Молдавии, которых подозревали в кражах, а также один заключенный, обвиняемый в убийстве — Александр Мавриди.

Последний, как считало следствие, обвиняется в смерти «колбасного короля» Владимира Маругова. Именно Мавриди посчитали инициатором побега. Проверка показала, что заключенные смогли выбраться благодаря гаечному ключу, халатности сотрудников ИВС и удачному стечению обстоятельств.

Первых двух беглецов задержали уже через пять дней, третий 12 августа сам сдался полиции, четвертого поймали в Новгородской области. Лишь Мавриди удалось арестовать только 13 сентября. Все подробности этого дела рассказал РИА «Новости» заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

Ключ нужного размера

Оказалось, что побег был спланирован вовсе не Мавриди. Дерзкий «рывок» еще в СИЗО задумали четверо граждан Молдавии. Там же, в следственном изоляторе, мужчины нашли гаечный ключ и, пользуясь тем, что досмотр был очень поверхностным, пронесли его в камеру ИВС.

Мужчины уже бывали в изоляторе временного содержания и знали, как там закреплены замки на дверях, так что находка была очень ценной. С Мавриди четверка была не знакома, он сидел в соседней камере. Однако вскоре обвиняемый в убийстве узнал о готовящемся побеге и попросил сотрудников ИВС переселить его к ним.

Первая попытка беглецов выкрутить гаечным ключом крепления окна в двери камеры, которое служит для передачи питания заключенным, не удалась. Оказалось, что ключ слишком мал. Около двух дней заключенные растачивали его куском кафельной плитки, пока спасительный трофей не подошел по размеру.

Начальнику учреждения Андрею Старшинову и двум сотрудникам изолятора уже предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Руслан Юсупов отметил, что причины перевода Мавриди в камеру к его соотечественникам в настоящее время устанавливаются следствием.

Деньги и маскировка не помогли

После побега заключенные разошлись. Мавриди лучше других понимал, что сидеть на месте нельзя: первое время он скрывался под Лобней, потом прятался на территории Красногорска, некоторое время жил на заброшенной заправочной станции на трассе. На момент задержания он прятался в заброшенной церкви в Митине.

Первые дни Мавриди клянчил мелкие деньги у разнорабочих. Так удалось набрать на самый дешевый телефон и сим-карту, благо беглец наизусть помнил номера своих знакомых. Одному из них, проживающему за границей, Мавриди позвонил и попросил денег. Получить передачу он уговорил другого знакомого: тот спрятал деньги в лесу и сбросил координаты и фото места по СМС Мавриди, который пришел и выкопал деньги.

Беглец обрил голову, отрастил бороду и переоделся, носил бейсболку и медицинскую маску. Кроме того, за время заключения Мавриди основательно исхудал, поэтому надеялся, что опознать его по старым фото в ориентировке будет сложно. Однако это оказалось не так: в полицию обратились люди, которые заявили, что видели подозрительного человека.

По словам очевидцев, мужчина был похож на разыскиваемого преступника. Там, где заметили истринского беглеца, оказалась камера наблюдения. Следователь осмотрел запись и убедился, что подозрительный мужчина действительно похож на Александра Мавриди.

Опознать его удалось по походке и чертам лица — в какой-то момент мужчина на записи снял бейсболку. В тот же день сотрудники полиции по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут беглого заключенного и уже вечером того же дня Мавриди удалось задержать.

Неудавшийся сумасшедший

Руслан Юсупов отметил, что Мавроди отнюдь не глупый преступник: он хитрый и изворотливый, с аналитическим складом ума. Еще до побега он сообразил, что сидеть в лечебнице все же лучше, чем в колонии, и попытался прикинутся душевнобольным и даже получил передачу с книгами о шизофрении и прочих психических заболеваниях.

Хотя эту литературу изъяли, кое-что почерпнуть заключенный все-таки успел. Спектакль прошел достаточно успешно: во время психологической экспертизы врачи не смогли сделать точный вывод о состоянии здоровья Мавриди. Пациента отправили на комплексую стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Однако 30 суток постоянного наблюдения Мавриди не выдержал и прокололся, изображая сумасшедшего. Врачи-эксперты однозначно постановили, что он психически здоров, вменяем и что пытался симулировать собственную невменяемость.

Полностью признал вину

Еще до побега Мавриди частично признал вину в совершенных преступлениях. Но после недавнего задержания в ходе этого допроса он полностью признал вину во всех предъявленных ему обвинениях. Сейчас все три уголовных дела — об убийстве, похищении, вымогательстве и побеге — объединены в одно.

«Оно находится на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить с материалами дела и направить его для утверждения в органы прокуратуры», — сказал Руслан Юсупов.