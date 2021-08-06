Следователи задержали двух сотрудников ИВС в Истре по уголовному делу о превышении полномочий в связи с побегом пятерых заключенных. Об этом сообщила представитель областного управления СК Ольга Врадий.

Задержанные сотрудники подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к тому, что из изолятора сбежали пять преступников, один из которых обвиняется в наемном убийстве.

Побег произошел сегодня, около 04:00. Следователи полагают, что сбежавшие преступники сначала выломали окно-кормушку, через которую в камеру передают еду. После этого они скрутили замок от камеры, используя гаечный ключ, хотя этот инструмент запрещен для использования на территории изолятора. Затем беглецы вышли через задний ход изолятора.

После они попали на видео уличной камеры, но на этом их следы оборвались. На записях с камер видеонаблюдения на железнодорожном вокзале в Истре их нет. Поиски идут в Подмосковье, Москве и соседних регионах.

Один из сбежавших обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Четыре других беглеца — уроженцы Молдавии. Они проходят фигурантами по делам о кражах.