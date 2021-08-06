Заключенные сбежали из подмосковного изолятора. Среди них обвиняемый в убийстве «колбасного короля»

Пятеро заключенных сбежали рано утром 6 августа из изолятора временного содержания в Истре. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в прокуратуре Московской области.

На месте происшествия сейчас находится прокурор Истры Михаил Рузляев.

Как написал «Московский комсомолец», среди сбежавших обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова Александр Мавриди. На поиск беглецов ориентировали весь личный состав подмосковной полиции. По данным издания, заключенные совершили побег в районе 04:00. Информации о том, как они смогли это сделать, пока нет.

Бизнесмена Владимира Маругова убили в ночь на 2 ноября 2020 года в Истре. Во время обыска в квартире подозреваемого в преступлении Мавриди полицейские нашли прикованного к кровати пенсионера. Им оказался адвокат, у которого вымогали имущество. Мавриди задержали по горячим следам.