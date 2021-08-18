Четвертого беглеца из ИВС в Истре задержали

Четвертого из пяти сбежавших из ИВС в Истре задержали в Новгородской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как рассказала официальный представитель главка ведомства по Московской области Ольга Врадий, речь идет об Александре Бутнару. Он находился в одном из поселков Новгородской области. Утром 18 августа его задержали сотрудники местного уголовного розыска и уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее удалось поймать двух беглецов. Их задержали на съемной квартире в Подольске. Это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба признали свою вину в побеге. Также с ними в полицию доставили арендаторов. Следствие полагает, что те сознательно укрывали у себя преступников. Еще один убежавший сам явился в полицию с повинной. Его имя правоохранители пока не стали раскрывать.

Пять заключенных сбежали из истринского ИВС ночью 6 августа. Сейчас продолжаются поиски Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король».

СК считает, что два сотрудника ИВС помогли заключенным сбежать. Для этого сотрудники учреждения, по версии следствия, отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, а затем дежурный пост и ушли спать. Им уже предъявлены обвинения в превышении полномочий.