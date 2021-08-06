Ориентировки на сбежавших из подмосковного изолятора заключенных появились в Сети

Полиция разослала ориентировки на сбежавших из изолятора временного содержания заключенных. Информация о них появилась в Сети.

Вместе с обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова Александром Мавриди из изолятора ушли еще четыре человека. Это Денис Грозаву, Александру Бутнару, Иван Цуркану и Николай Тетеря. Все четверо — уроженцы Молдавии. Они подозреваются по уголовным делах о кражах.

Ранее прокуратура по Московской области сообщила о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в Истре. На поиск беглецов ориентировали весь личный состав полиции региона. Заключенные совершили побег в районе 04:00.

Старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета Московской области Ольга Врадий рассказала, что мужчины выбрались из камеры с помощью гаечного ключа. Арестантам запрещено пользоваться этим инструментом. Информации о том, как ключ попал к заключенным, пока нет.