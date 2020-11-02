Владимира Маругова застрелили под Истрой из арбалета. Что известно о «колбасном короле» и его убийстве

«Колбасного короля» Владимира Маругова застрелили под Истрой во время ограбления. В прошлом предприниматель пережил скандальный развод и смерть сына. А в 2016 году Арбитражный суд Москвы признал миллиардера банкротом.

Вечером 1 ноября 54-летнего бизнесмена Владимира Маругова застрелили в его доме в деревне Аносино под Истрой. Двое вооруженных ружьем и арбалетом злоумышленников, рассказал «360» источник в правоохранительных органах, ворвались в баню. Связав предпринимателя и его 36-летнюю сожительницу, нападавшие потребовали отдать им хранившиеся в доме деньги.

Женщине удалось освободиться и выпрыгнуть в окно, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Она добежала до соседей и позвонила в полицию.

К моменту приезда правоохранителей бизнесмен уже был мертв. Неподалеку от места убийства нашли арбалет, из которого его застрелили.

Следователи возбудили уголовное дело, ведется розыск преступников. Их минивэн Citroën с заклеенными номерами нашли брошенным в одной из окрестных деревень. Системы видеонаблюдения в доме Маругова не было, пояснил «360» источник в правоохранительных органах. Была сигнализация и тревожная кнопка, но сожительница убитого ими не воспользовалась.

Бесшумный и доступный

Сайт kр.ru со ссылкой на источник написал, что, ворвавшись в баню, злоумышленники долго пытали бизнесмена, стреляя в него из арбалета. Выстрелы шли по касательной в плечи и спину, чтобы причинить боль, но не убить. Только через час после начала экзекуции его спутнице удалось развязать веревки и выскочить в окно.

«Это обычная деревня, а не элитный поселок. Там нет КПП и камер видеонаблюдения. Тем не менее грабители подстраховались — свою машину они припарковали на обочине дороги, до участка Владимира Маругова прошли пешком и перебрались через забор», — добавил собеседник.

Скорее всего, пояснил «Московскому комсомольцу» глава Федерации стрельбы из арбалета Валерий Ашихмин, экзотическое оружие выбрали из-за его бесшумности и доступности. Арбалет, стрелы и режущие наконечники дешевы и свободно продаются в интернете и спортивных магазинах, регистрировать их, как пистолеты, не нужно.

«Стрелы продаются совершенно свободно, нигде не учитываются и не регистрируются, как, например, оружейные патроны. Китайские арбалеты можно свободно купить, стоят они от четырех до десяти тысяч рублей с комплектом стрел с режущими наконечниками. И десять тысяч — это за топовые модели», — сказал он.

«Колбасный банкрот»

54-летний «колбасный король» Владимир Маругов — владелец нескольких прибыльных предприятий. Среди них — «Озерецкие колбасы», «Мясная империя». Около 20 лет был женат на поэтессе Татьяне Маруговой, в браке родился сын Александр. Затем мужчина ушел к любовнице, которая родила ему двоих детей.

В эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым женщина с сыном рассказывали, что поначалу Маругов проявил щедрость: оставил сыну дом, квартиру и колбасный завод. Но после рождения детей от любовницы экс-супруг начал угрожать и требовать вернуть имущество и бизнес.

«Владимир был близким другом моего старшего сына, также он был крестным отцом моего первого внука. Он обманул всех партнеров по бизнесу, включая меня и моих сыновей, но это не самое страшное, просто бизнес. Но он пытается выгнать бывшую жену с сыном из дома. На него воздействовать можно только одним образом — расследовать все эти махинации, преступления», — подтвердил ее слова близкий друг семьи Маруговых Евгений Рыбин.

В ходе программы участники рассказали о финансовых махинациях Маругова. Оставленное супруге и сыну имущество было необходимо, чтобы расплатиться с долгом в размере пяти миллионов долларов. Их предпринимателю якобы одолжил отчим — экс-руководитель «Москонцерта», который по бумагам занял средства у Иосифа Кобзона. Заем Маругов родственнику не вернул, а в 2016 году Арбитражный суд Москвы признал предпринимателя банкротом.

Смерть сына

Спустя два года, писала газета «Версия», выяснилось, что мать Маругова Любовь владеет специализирующейся на продажах алкоголя компанией «Классика». В 2017 году ее доходы превысили миллиард рублей. Фигурировало в расследовании и название другой фирмы, формально не имеющей отношения к Маруговым, «Русский винодел», с годовой выручкой в 1,1 миллиарда рублей. Издание не исключало, что мнимое банкротство затевали с целью заполучить эти активы.

В 2019 году 25-летний Александр разбился на мотоцикле в ДТП. Виновником аварии стал водитель такси — уроженец Киргизии Исламбек Акбаров. В очередном выпуске «Прямого эфира» Татьяна говорила, что смерть сына кажется ей странной. А после похорон ей снова начали звонить с угрозами и требовать вернуть якобы занятую ее сыном большую сумму.

В программе Андрей Малахов предположил, что Акбаров подстроил аварию, в результате которой погиб сын бизнесмена Александр. Из-за этих слов вспыхнул очередной скандал, который докатился до МИД РФ. А телеведущему пришлось извиняться перед жителями республики на киргизском.