Сбежавший из изолятора в Истре явился с повинной

Один из сбежавших из ИВС в Истре сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Еще один участник побега из изолятора в Истре в четверг сам явился с повинной. Его имя пока не назвали. Продолжается розыск остальных беглецов.

Всего в Подмосковье задержали трех участников побега из ИВС. Двоих из них задержали сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками из Подольска при взаимодействии с ФСБ.

«Задержаны двое мужчин, которые 6 августа совершили побег из изолятора временного содержания в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — сообщила Волк.

Вместе с задержанными в квартире находились арендаторы — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве с предоставлением укрытия беглецам. Все четверо были доставлены в отдел.

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», — добавила пресс-секретарь МВД.

Двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали пять человек, ранее предъявили обвинение в превышении полномочий.