Начальнику истринского ИВС Старшинову после побега заключенных избрали меру пресечения

Задержанному после побега из истринского изолятора временного содержания пятерых заключенных начальнику учреждения Андрею Старшинову запретили определенные действия. Также ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Старшинов отдал распоряжение подчиненным посадить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру. Они получили возможность общаться между собой, обсуждать способы усложнения расследования и разрабатывать план побега. Следователи полагают, что он также допустил, что сотрудники ИВС не закрыли «кормушки» в дверях камер.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Они смогли выбраться на свободу при помощи гаечного ключа. Позже один беглец сам пришел с повинной, троих задержали. Полицейские пока ищут обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что его могли видеть в Подольске.

МВД России пообещало 1,5 миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди. В ведомстве гарантировали конфиденциальность и безопасность.