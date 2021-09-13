Задержан пятый сбежавший из истринского ИВС заключенный

Правоохранители задержали сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди. Он был организатором побега пятерых заключенных. Теперь его ждет допрос у следователей, сообщили в МВД.

«В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Цитату привела газета «Известия».

По словам Волк, во время задержания Мавриди оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции. В итоге правоохранителям удалось обезвредить мужчину. Сейчас его везут на допрос в территориальное подразделение СК.

Пятеро заключенных в ночь на 6 сентября сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Они смогли выбраться за свободу с помощью гаечного ключа. Позже троих сбежавших задержали, а еще один сам пришел с повинной.

После побега заключенных начальнику истринского ИВС Андрею Старшинову запретили определенные действия, а также обвинили в превышении полномочий. По данным следователей, Старшинов разрешил сидеть в одной камере обвиняемым по одному уголовному делу, а также допустил, что сотрудники ИВС не закрыли «кормушки» в дверях камер.