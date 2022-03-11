Поощряет нацизм, выступает за убийства. Meta показала мастер-класс лицемерия

Компания Meta разрешила публиковать посты с призывами к насилию против российских военных в контексте спецоперации на Украине. В России подобные действия не проигнорировали и возбудили уголовное дело по этому поводу. По словам зарубежных политологов, Meta сделала это, чтобы ее не обвинили в поддержке президента России Владимира Путина.

Обновление Мeta

Компания Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян и российских солдат в контексте спецоперации на Украине в Facebook и Instagram. Например, теперь люди могут публиковать сообщения, содержащие такие фразы, как «смерть русским захватчикам». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун.

Согласно внутренним электронным письмам, адресованным модераторам контента, социальная сеть также временно разрешила публиковать некоторые сообщения, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко. Призывы будут разрешены, если они не содержат других целей или не имеют двух показателей достоверности, таких как место или метод убийства.

Meta подчеркнула, что не будет удалять подобные посты, если они нацелены на российских солдат, кроме военнопленных, или на русских, где контекст говорит о «вторжении» России на Украину. Например, в содержании поста упоминаются слова «вторжение» или «самооборона». Данное разрешение распространяется на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

При этом компания заверила, что разрешение на призывы к насилию не распространяется на обычных граждан России. Сообщения с агрессивными призывами в адрес простых людей будут удаляться.

Meta также временно допустила похвалу действий правого батальона «Азов»* на своих платформах, хотя раньше это было запрещено. Представитель компании ранее заявлял, что Meta «на данный момент делает небольшое исключение для восхваления полка „Азов“* исключительно в контексте защиты Украины или их роли в составе Национальной гвардии Украины».

Общественная реакция

В России это решение не осталось незамеченным, и на него отреагировали органы власти. Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram, а также попросила суд признать Meta экстремистской организацией. А в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta.

При этом отмечается, что будущие ограничения и меры не затронут мессенджер WhatsApp, который тоже входит в компанию Meta. Это объясняется тем, что он является средством коммуникации, а не источником размещения информации. В Госдуме также заверили, что россиянам, которые будут обходить блокировки подключения к Instagram и Facebook, санкции не грозят.

Поведение Meta возмутило даже иностранных экспертов. Директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс высказался по этому поводу на сайте университета. Он написал, что происходящее является живым напоминанием того, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды.

Макадамс подчеркнул, что социальная сеть Facebook, которая по сути своей является подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, при этом выделяя их по этническому и языковому признаку.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» отметил, что двойные стандарты давно стали фирменным знаком мультиглобалистов и либералов.

«Очень часто, прикрываясь фиговым листочком демократии или прав человека, они просто грубо, цинично и беспощадно проталкивают свои идеалы. Все, что не вписывается в их канву, лишается общечеловеческих постулатов — права на жизнь, свободу слова и прочее. Это тотальный мультилиберальный фашизм, который сейчас все ярче и жестче показывает свое лицо», — заявил эксперт.

По его словам, в Меtа знают, что подобные решения не приведут к миру, но мир никому и не нужен. Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер также отметил, что подобные действия размывают рамки этики. Даже если попытаться их понять с точки зрения свободы слова, их действия в любом случае не несут блага, а только увеличивают поток ненависти в социальных сетях.

«Это не помогает и выносит ненависть на новый уровень. Никакое насилие кроме самозащиты не является оправданным», — подчеркнул эксперт «360».

Представитель Пиратской партии Германии Грэгори Энгельс в разговоре с «360» выдвинул свою версию происходящего.

«Если такие высказывания, как „смерть агрессорам“ разрешены по закону из-за наличия свободы слова, а Facebook их стирает, то это выглядит как защита российской агрессии против Украины. Дабы не выглядеть компанией, которая на стороне Путина, они решили эти фразы разрешить, но опять же ответственность за высказывания лежит именно на людях, которые их публикуют», — сказал он.

При этом Энгельс не уверен в том, что такое решение сильно способствует распространению ненависти. По его словам, если у людей есть запрос на то, чтобы высказывать такие мысли, то они в любом случае это сделают. Не смогут в Facebook, так уйдут в каналы, которые неподконтрольны цензуре, и там будет еще больше травли. Он отметил, что мы находимся в турбулентном времени и выразил надежду на то, что люди в скором времени успокоятся.

*полк «Азов» — запрещенная в РФ организация.