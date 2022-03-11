Клишас призвал заблокировать все сервисы Meta в России

Член Совета Федерации Андрей Клишас расценил разрешение Facebook и Instagram на призывы к насилию в отношении российских военных как экстремизм. В связи с этим сенатор призвал заблокировать в России все сервисы Meta, передало издание «Подъем».

Клишас призвал к блокировке всех сервисов Meta, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

«Оцениваю как экстремизм. Должна быть полная блокировка этих ресурсов. Блокировать все ресурсы Meta», — заявил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству.

Генпрокуратура ранее направила заявление в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить деятельность на территории РФ. Кроме того, Генпрокуратура усмотрела в действиях Меtа признаки преступлений, подпадающих под статьи о пропаганде терроризма и разжигании ненависти, направив в Следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instаgrаm.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее назвал действия Facebook и Instagram «не просто подлостью, а поддержкой убийств», объявив о прекращении ведения своих аккаунтов в этих соцсетях.