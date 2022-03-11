Роскомнадзор прокомментировал ограничение доступа к Instagram в РФ

Роскомнадзор распространил сообщение о том, что доступ к Instagram на территории РФ будет ограничен. Меру приняли на основании требования Генеральной прокуратуры, говорится в заявлении.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — прокомментировали в ведомстве.

Роскомнадзор напомнил, что 11 марта пресс-секретарь владельца соцсети, компании Meta Platforms Inc., Энди Стоун сообщил о снятии в своих социальных сетях запрета на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Разрешение касалось жителей ряда стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить информацию и, если она подтвердится, «решительно пресечь» деятельность Facebook и Instagram.

После этого Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к обеим соцсетям, а также направил в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете на ее деятельность в России.

СК РФ возбудил уголовное дело о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» и «содействии террористической деятельности» (статьи 280 и 205.1 УК РФ).