Meta признала снятие запрета на «посты ненависти» против российских военных

Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун признал, что в свете событий на Украине в социальных сетях Facebook и Instagram был снят запрет на призывы к насилию против российских военных. Об этом он написал в своем Twitter. При этом Стоун подчеркнул, что против гражданского населения страны никаких подобных высказываний одобрено не было.

«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — говорится в заявлении Стоуна.

В качестве примера он привеk фразу «Смерть российским захватчикам». Ранее она была запрещена к использованию, но теперь вполне может пройти модерацию.

«Мы, тем не менее, не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц», — подчеркнул пресс-секретарь Meta.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании сообщало, что разрешения распространяются на страны Балтии, Польшу, Венгрию, Румынию, Словакия, а также непосредственно РФ и Украину.

По информации агентства, администрация соцсетей разрешила призывать к смерти главных руководящих лиц Белоруссии и России. При этом подобные высказывания не должны содержать призывов к ликвиданции третьих лиц, не должны указывать местоположение субъекта и способ убийства. Призывы к насилию могут быть разрешены, если в комментарии прямо говорится о ситуации на Украине. Под запретом остаются призывы к ликвидации пленных.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Facebook превратился в рупор информационной войны против России. По ее словам, в последнее время было зафиксировано, что распространители дезинформации и фейков о России «стали самым крупным рекламодателем на Facebook, и платформа этому никак не препятствовала». С 2020 года эта соцсеть минимум 26 раз применяла цензуру в отношении российских СМИ. При этом Facebook не выполнял требования Роскомнадзора.

О блокировке социальной сети стало известно 4 марта. Эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа к российским СМИ.