Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta наряду с Facebook и Instagram, блокировать не будут. Об этом РИА «Новости» заявил собственный источник среди правоохранителей.

«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщили, что Meta Platforms позволит размещать публикации в этих двух соцсетях с призывами о смерти глав России и Белоруссии (без подробностей) и насилии над россиянами (без упоминаний спецоперации на Украине). Разрешение собирались распространить на «несколько стран».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить информацию и, если она подтвердится, «решительно пресечь» деятельность Facebook и Instagram.

После этого Генпрокуратура РФ потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ в обе соцсети, а также направил в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете на ее деятельность в России.

СК РФ возбудил уголовное дело о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» и «содействии террористической деятельности» (статьи 280 и 205.1 УК РФ).