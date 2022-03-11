В Госдуме заявили, что действия Meta по закону РФ считаются экстремизмом

Разрешение управляющей соцсетями Instagram и Facebook компанией Meta призывать к насилию в отношении российских военных законодательством РФ квалифицируется как экстремизм. Такое заявление сделал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«То, что делает Meta, называется „разжигание межнациональной розни“ и квалифицируется по российским законам как экстремизм. Да и не нужно быть знатоком законов, чтобы понять: корпорация стравливает этносы между собой», — написал он в Telegram-канале.

Горелкин добавил, что правовая оценка таких действий Меtа не заставит себя долго ждать.

«Экстремистские организации не имеют право действовать на территории РФ», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на документы Meta написала, что в Facebook и Instagram в некоторых государствах не будут блокировать призывы юзеров к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных.

Американская компания позже подтвердила, что разрешила временно призывы к насилию в отношении российских военных из-за спецоперации России на Украине.