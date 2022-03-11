Разрешение Facebook «постов ненависти» в адрес россиян в США назвали расизмом

Разрешение размещать призывы к насилию против граждан РФ в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram является выражением примитивного расизма. Об этом заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в тексте, опубликованном на сайте института.

«Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — отметил Макадамс.

Он подчеркнул, что социальная сеть Facebook, которая по сути своей является подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, при этом выделяя их по этническому и языковому признаку.

«Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?», — добавил Макадамс.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Meta Platforms разрешит призывы к насилию против россиян и представителей ВС РФ на платформах Facebook и Instagram. Согласно данным, содержащимся во внутренних документах, с которыми удалось ознакомиться агентству, социальным сетям позволят временно «пересмотреть политику разжигания ненависти».

В частности, можно будет размещать публикации с призывами о смерти глав РФ и Белоруссии, но без каких-либо подробностей. Призывы к насилию над россиянами разрешены в случае, если в них будет указано что-либо о спецоперации РФ на Украине.

В дальнейшем пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун признал, что в свете событий на Украине в социальных сетях Facebook и Instagram был снят запрет на призывы к насилию против российских военных. При этом Стоун подчеркнул, что против гражданского населения страны никаких подобных высказываний одобрено не было.